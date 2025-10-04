رهاسازی یک بهله عقاب طلایی در سقز

ایوب شریفی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ادامه تلاش‌ها برای حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش و ارتقای تنوع زیستی، یک بهله عقاب طلایی که توسط یکی از شهروندان محیط‌زیست‌دوست به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان سقز تحویل داده شده بود، پس از انجام مراحل تیمارداری و مداوای لازم، در زیستگاه طبیعی خود رهاسازی شد.

وی افزود: این اقدام با هدف بازگرداندن این پرنده شکاری به چرخه طبیعی و ارتقای پایداری جمعیت گونه‌های شکاری در منطقه صورت پذیرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سقز اضافه کرد: رهاسازی عقاب طلایی نشان از همکاری موثر مردم و نهادهای حفاظتی در راستای حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی کشور دارد.

وی ضمن قدردانی از همکاری‌های مردم با این سازمان، اعلام کرد که حفاظت از حیات‌وحش نه تنها نیازمند تلاش‌های مستمر و همه‌جانبه است، بلکه با همکاری مردم و دوستداران طبیعت می‌توان گام‌های موثری در جهت حفظ و بازسازی جمعیت‌های حیات‌وحش برداشت.

شریفی یادآور شد: رهاسازی این پرنده شکاری نشان از توانمندی و انگیزه بالای تیم محیط زیست در انجام وظایف محوله است و امیدواریم اینگونه اقدامات بتواند به‌طور مستمر ادامه یابد.