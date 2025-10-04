صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت جوی ایران گفت: از روز شنبه تا سه‌شنبه (۱۲ تا ۱۵ مهر) در بیشتر مناطق کشور شرایط جوی پایدار پیش‌بینی می‌شود.

وزش باد شدید در شرق کشور و احتمال گرد و خاک

وی افزود: طی پنج روز آینده، وزش باد پدیده غالب در نوار شرقی کشور خواهد بود.

بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، سرعت وزش باد از بعدازظهر شنبه تا دوشنبه (۱۴ مهرماه) تشدید می‌شود و این وضعیت می‌تواند موجب خیزش گرد و خاک و کاهش کیفیت هوا در شرق کشور شود.

احتمال گرد و خاک در دامنه‌های البرز و بخش‌هایی از مرکز

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور خاطرنشان کرد: افزایش سرعت وزش باد در روز شنبه و یکشنبه علاوه بر شرق کشور، در دامنه‌های جنوبی البرز و بخش‌هایی از مرکز نیز مشاهده خواهد شد که در برخی مناطق احتمال وقوع گرد و خاک وجود دارد.

تغییرات دمایی در مناطق مختلف کشور

وی ادامه داد: دمای هوا امروز و فردا در اغلب مناطق کشور روند افزایشی خواهد داشت، اما از یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دما به‌ویژه در شرق کشور مورد انتظار است.

پیش‌بینی وضعیت جوی تهران

ضیائیان درباره وضعیت جوی پایتخت گفت: آسمان تهران امروز (۱۲ مهر) صاف خواهد بود و از بعدازظهر افزایش باد رخ می‌دهد. در ساعات شب وزش باد شدید و احتمال خیزش گرد و خاک در تهران وجود دارد. همچنین حداقل دمای تهران ۱۸ و حداکثر آن ۲۹ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

خطر وقوع سیلاب در شمال کشور

به گزارش مهر، هرچند پیک بارندگی‌ها در سواحل دریای خزر به پایان رسیده است، اما با توجه به رطوبت بالا، احتمال وقوع سیلاب در دامنه‌ها و ارتفاعات این مناطق همچنان جدی است.

در شهرهایی مانند سیاهکل، رودسر، لاهیجان، لنگرود، ماسال و صومعه‌سرا خطر وقوع سیلاب وجود دارد و مردم و کشاورزان باید با هوشیاری کامل اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

کاهش دما و احتمال سرمازدگی باغات در خراسان رضوی

همچنین موج فعلی بارش‌ها علاوه بر خطر سیلاب، کاهش محسوس دما از امروز (شنبه، ۱۲ مهر) تا روز سه‌شنبه (۱۵ مهر) را به همراه دارد.

این کاهش دما در خراسان رضوی به‌ویژه در شهرهایی همچون قوچان، فریمان، کوه‌سرخ نیشابور، چناران و تربت‌حیدریه می‌تواند موجب سرمازدگی باغات شود.

بنابراین استفاده از پوشش مناسب برای نهال‌ها و محصولات حساس به سرما باید در اولویت کشاورزان قرار گیرد.

هشدار هواشناسی به کشاورزان خراسان جنوبی

کشاورزان و باغداران در خراسان جنوبی نیز باید نسبت به شرایط جوی هوشیار باشند، چرا که سرما در این مناطق به‌ویژه در برداشت ذرت علوفه‌ای و محصولات جالیزی اثرگذار خواهد بود و مدیریت صحیح برای جلوگیری از خسارت ضرورت دارد.

احتمال سرمازدگی باغات در چهارمحال‌ و بختیاری و فارس

همچنین در مناطق مرتفع چهارمحال‌ و بختیاری شامل سامان، بن، کوهرنگ و بروجن و نیز در بخش‌هایی از استان فارس احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد.

باغداران این مناطق باید اقدامات حفاظتی را برای جلوگیری از خسارت به محصولات خود در دستور کار قرار دهند.