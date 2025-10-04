به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی در حال حاضر ذخایر نفتگاز نیروگاهی، ۳/۲ میلیارد لیتر است که در نمایشهای با مدت مشابه سال گذشته (۱/۴ میلیارد لیتر)، افزایش بیسابقه ۱۲۸ درصدی را نشان میدهد.
در نفت کوره نیز، سطح ذخایر نیروگاههای کشور در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که ۱/۵ میلیارد لیتر بود، به ۱/۸ میلیارد لیتر رسیده است.
این افزایش تاریخی به ویژه در حوزه نفتگاز، ماحصل افزایش تولید و مدیریت دقیق مصرف در بخشهای غیرنیروگاهی است.
اکنون با این سطح ذخایر، اگر سبد سوخت نیروگاهها هوشمندانه مدیریت شود و الگوی مصرف تحت کنترل بماند، پیشبینی میشود شبکه تولید برق کشور زمستان را بدون چالش و ناپایداری پشتسر بگذارد.
این موفقیت، حاصل همافزایی زنجیره تولید، پالایش و توزیع انرژی است؛ دستاوردی که نهتنها امنیت عرضه برق را بالا میبرد، بلکه میتواند الگوی عملیاتی مطلوبی برای مدیریت بحران سوخت در سالهای آینده باشد.
پیش از این مدیرعامل توانیر در گفتگو با خبرنگار مهر از تکمیل بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخازن سوخت نیروگاهها خبر داد و گفت با تداوم سوخترسانی، مشکلات خاموشی زمستان گذشته تکرار نخواهد شد.
