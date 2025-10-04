میوه باکیفیت و ارزان در روزبازارهای سطح بیرجند عرضه شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی پیش از ظهر شنبه در سی و سومین جلسه ستاد تنظیم بازار استان با اشاره به بازدیدهای سرزده خود از روزبازارهای شهرداری در سطح شهر، از عرضه میوه بی کیفیت در برخی غرفه ها گلایه کرد و افزود: روزبازارهای شهرداری باید محل عرضه باکیفیت ترین و ارزان ترین میوه باشد.

وی با تاکید بر اینکه روزبازار باید سطح دسترسی مردم به میوه و تره بار با کیفیت و با قیمت مناسب را فراهم کند، گفت: شهرداری، شورای شهر و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مکلف هستند با برگزاری جلسات تخصصی، برنامه ریزی دقیق و ارائه راهکارهای عملیاتی، نسبت به اصلاح شرایط موجود در اسرع وقت تدبیر کنند.

هاشمی با بیان اینکه برنج، شکر، گندم و گوشت سفید باید به میزان کافی و در حد نیاز یک ماه ذخیره سازی شود، اظهار داشت: پایین تر بودن قیمت گوشت مرغ در خراسان جنوبی به نسبت دیگر استان ها را حاصل هم افزایی دستگاه ها و بخش خصوصی است که باید حفظ شود.

استاندار خراسان جنوبی اولویت اول تنظیم بازار را ذخیره‌سازی و تأمین کالا جزو ضرورت‌های اصلی دانست و افزود: ایجاد نارضایی از طریق افزایش قیمت در هر سطحی جرم است و باید برخورد شود.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار شهرستان ها باید به ریاست فرمانداران برگزار شود، گفت فرماندارارن باید به موضوع نظارت بر بازار ورود جدی داشته باشند.