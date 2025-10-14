آشورماتوف:رقابت در خط دفاعی بالاست/بازی با اروگوئه به ازبکستان کمک کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ازبکستان و اروگوئه روز گذشته (دوشنبه ۲۱ مهر) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود اروگوئه خاتمه یافت. رستم آشورماتوف مدافع استقلالی ازبکستان از ابتدا در ترکیب تیمش حضور داشت و به طور کامل بازی کرد.

او در رابطه با این بازی اظهار داشت: بازی خوبی برگزار شد اما نتیجه آن‌طور که می‌خواستیم نشد و ما تمام تلاش خود را به کار گرفتیم. باید در بخش‌هایی پیشرفت کنیم؛ در خط دفاع بازیکنان با تجربه‌ای حضور داشتند از جمله اشموردوف و خمرالیف و همه مدافعان بازیکنان اصلی باشگاه‌های خود هستند. این بار علی‌کولوف و خوسانوف به اردوی تیم ملی نیامدند، اما آن‌ها هم بخشی از تیم هستند.

مدافع تیم ملی ازبکستان تصریح کرد: رقابت در خط دفاع بالاست. دو گل دریافت کردیم اما در مجموع خط دفاع عملکرد خوبی داشت. از این اردو نتایج و درس‌های لازم را گرفتیم و حالا با سرمربی جدید باید به دنبال کسب نتایج بهتر باشیم.