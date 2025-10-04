به گزارش خبرگزاری مهر، سارا گرگین گفت: با توجه به این اینکه یکی از شاخصهای توسعه شهرستانها و حضور مراکز و مؤسسات فرهنگی است، گروه قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس پذیرش متقاضیان را در دستور کار قرار داد.
وی ادامه داد: باوجود حضور علاقهمندان به روخوانی و حفظ قرآن در شهرستانها متأسفانه به علت عدم حضور و فعالیت مؤسسات مجاز، این علاقهمندان ساماندهی نشدهاند. بر همین اساس، تأسیس مؤسسات در این شهرستانها اهمیت بسزایی دارد.
رئیس گروه قرآن عترت فرهنگ و ارشاد فارس افزود: شاید یکی از علتهایی که مانع صدور مجوز شده بود و یا اینکه موجب عدم تمایل متقاضیان جهت ارائه درخواست میگردید، عدم احراز شرایط آییننامهای بود که در همین راستا، باتوجهبه شرایط ویژه این شهرستانها، تسهیلاتی در بررسی مدارک این دسته از متقاضیان در نظر گرفته خواهد شد.
گرگین با اشاره به اینکه، علاوه بر متقاضی اصلی که باید واجد شرایط باشد، دو نفر نیز با سمت اعضای هیئت مؤسس حضور دارند و تسهیل در بررسی احراز شرایط پذیرش نیز در مورد این دو نفر در نظر گرفته خواهد شد، گفت: علاقهمندان برای ارائه تقاضای خود که کاملاً غیرحضوری است، باید به درگاه ملی مجوزها مراجعه نموده و پس از ثبتنام و تکمیل نسبت به پیگیری موضوع درخواست خود اقدام کنند.
رئیس گروه قرآن عترت فرهنگ و ارشاد فارس تصریح کرد : تا پایان سال شاهد برگزاری برنامه ها و ورویدادهای مرتبط با قرآن و عترت خواهیم بود که جداگانه اطلاع رسانی میشود.
