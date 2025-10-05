محمدزاده بر ضرورت ارتقای تاب آوری افراد در زمان خشم تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی محمدزاده، روز یکشنبه در جلسه شورای اجتماعی آذربایجان شرقی، با اشاره به گزارش مرکز رشد ملی اجتماعی کشور در خصوص وضعیت آسیبهای اجتماعی و به خصوص قتل در جامعه، اظهار کرد: خروجی مطالعات اجتماعی حاکی از این است که قتل، ارتباط مستقیمی با مباحث اجتماعی دارد و در میان مدت میتوان از طریق برگزاری دورههای آموزشی و آگاه سازی کنترل خشم، تولیدمحتواهای مختلف در شبکههای اجتماعی و ... تاب آوری جامعه و افراد در زمان خشم را ارتقا داد.
وی بر لزوم توجه بیشتر به اجرای طرح تحول سلامت روان در استان، ارتقای مهارت رفتار برای گروههای در معرض خطر و مهارتهای اجتماعی در جامعه تاکید کرد و گفت: هیچ مسئلهای مهمتر از مسائل اجتماعی نیست زیرا پایه توسعه است.
وی در خصوص شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل، گفت: بر اساس آخرین تصمیمات اتخاذ شده، آمار دقیق کودکان بازمانده از تحصیل به تفکیک سال تحصیلی، دلیل عدم تحصیل و حتی امکان جسمی برای تحصیل بررسی می شود و از دانش آموزانی که به دلیل مشکلات قابل حل امکان تحصیل ندارند، با کمک خیرین نیک اندیش حمایت میکنیم.
