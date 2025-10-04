سومین پاتوق فیلم کوتاه در کرمانشاه با نمایش و نقد پنج اثر

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سومین پاتوق فیلم کوتاه از فصل دهم این رویداد، روز دوشنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴ در مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این پاتوق که از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن شماره ۲ سینما انتظار برگزار می‌شود، ۵ عنوان فیلم کوتاه از فیلم‌سازان داخلی و خارجی برای علاقه‌مندان اکران می‌شود. آثار انتخابی این دوره شامل «خودکشی به سبک نیچه» ساخته پیام کردستانی، «جنگل» به کارگردانی محمدرضا مرادی، «شطرنج آتش» اثر امیررضا دهقانی، «مینو» ساخته محمد باقری و فیلم خارجی «یه کاریش بکن» ساخته دانیل سوارز از کشورهای پرتغال و سوئیس است.

رضایی با اشاره به اهداف برگزاری پاتوق‌های فیلم کوتاه در استان کرمانشاه، گفت: این رویداد بستری برای نمایش تازه‌ترین آثار فیلم‌سازان و همچنین ایجاد گفت‌وگوی تخصصی میان کارگردانان، منتقدان و مخاطبان است. به همین دلیل پس از نمایش فیلم‌ها، جلسه نقد و بررسی با حضور کارشناسان سینما و تماشاگران برگزار خواهد شد تا فضایی برای تحلیل و تبادل نظر پیرامون آثار فراهم شود.

رئیس انجمن سینمای جوان استان کرمانشاه با بیان اینکه حضور در این برنامه برای عموم آزاد و رایگان است، خاطرنشان کرد: استقبال خوب علاقه‌مندان در دوره‌های گذشته نشان داده که نیاز به چنین رویدادهایی در کرمانشاه وجود دارد و می‌تواند به رونق فضای سینمایی و هنری استان کمک کند.

رضایی در پایان یادآور شد: انجمن سینمای جوان کرمانشاه تلاش دارد با برگزاری منظم پاتوق‌های فیلم کوتاه، زمینه رشد و ارتقای فیلم‌سازان جوان استان و معرفی آثار آنان به مخاطبان گسترده‌تر را فراهم کند.