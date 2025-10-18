کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری پنجمین پاتوق فیلم کوتاه در قالب فصل دهم این رویداد فرهنگی خبر داد و اظهار کرد: این برنامه با هدف حمایت از فیلم‌سازان جوان، گسترش فرهنگ فیلم کوتاه و ایجاد فضای نقد و گفت‌وگوی سازنده در میان اهالی سینما و علاقه‌مندان برگزار می‌شود.

وی افزود: در این پاتوق ۵ عنوان فیلم کوتاه از فیلم‌سازان جوان کشور به نمایش درمی‌آید که شامل آثار «اسکن» به کارگردانی علیرضاپور، «بهش می‌گن ممنداس» اثر محمد معتمد، «تاکسیدرمیست‌» ساخته سوسن سلامت و بهزاد علوی، «کالبو» به کارگردانی سامان پهلوان و «فراموش شده» اثر عزیز شناوری است.

رئیس انجمن سینمای جوانان استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت برگزاری مستمر این رویداد گفت: پاتوق فیلم کوتاه فرصتی است تا فیلم‌سازان جوان ضمن نمایش آثار خود، نقدهای سازنده و حرفه‌ای را از کارشناسان و مخاطبان دریافت کنند و این چرخه تأثیر مهمی در ارتقای کیفیت تولیدات سینمایی دارد.

رضایی همچنین اعلام کرد: این برنامه روز دوشنبه ۲۸ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن شماره ۲ مجتمع فرهنگی و هنری انتظار کرمانشاه واقع در میدان آزادگان برگزار می‌شود و حضور برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان خواهد بود.

وی با دعوت از مردم، هنرمندان و علاقه‌مندان حوزه فیلم و هنر افزود: انجمن سینمای جوانان کرمانشاه تلاش می‌کند تا با برگزاری چنین پاتوق‌هایی، فضای پویایی برای تبادل تجربیات و شکل‌گیری گفت‌وگوی هنری میان نسل جوان فیلم‌سازان و مخاطبان ایجاد کند.

رئیس انجمن سینمای جوانان کرمانشاه در پایان خاطرنشان کرد: استمرار پاتوق فیلم کوتاه در سال‌های اخیر سبب شده است تا کرمانشاه به یکی از قطب‌های فعال در زمینه فیلم کوتاه در غرب کشور تبدیل شود و استعدادهای بسیاری از این مسیر معرفی و شکوفا شوند.