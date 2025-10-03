حسینی: فضای مشارکت حداکثری مردم در انتخابات باید فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی حسینی در جلسه ستاد انتخابات استان زنجان بر اهمیت مسئولیت‌پذیری مسئولان و مشارکت آگاهانه مردم در انتخابات پیش‌ِرو اشاره کرد و افزود: مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی، تنها یک جایگاه اداری نیست، بلکه امانتی الهی و خون‌ بهای شهیدانی است که با ایثار جان، زمینه‌ساز شکل‌گیری این نظام شدند.

وی تلاش شبانه‌روزی مدیران و مسئولان در برگزاری انتخابات را یادآور شد و گفت: مسوول کسی است که شب و روز نمی‌شناسد از این رو نباید وظایف خود را محدود به ساعات اداری کند، هرکسی که در این دولت و نظام در جایگاهی قرار گرفته است باید بداند که به‌برکت خون شهدا و فداکاری مردم، پشت این میز نشسته است و قدردانی واقعی از این جایگاه، در گروی انجام وظایف با تمام توان و نیت خالصانه است.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان با اشاره به شعارها و آرمان‌های اصیل جمهوری اسلامی خاطرنشان کرد: در این نظام، ادعاهایی داریم که هیچ‌کدام از حکومت‌های دنیا ندارند، وقتی پشت میز مدیریتی قرار می گیریم، باید بدانیم که این پست‌ها به سادگی به‌دست نیامده‌اند، بلکه با جان‌فشانی جوانان این سرزمین، کربلاهای زیادی طی شده بنابراین، باید با تعهد، تواضع و روحیه جهادی خدمت کنیم.

وی انتخابات را یکی از بزرگ‌ترین جلوه‌های مردم‌سالاری دینی در نظام اسلامی عنوان کرد و گفت: در شرایط سخت اقتصادی، جنگ رسانه‌ای دشمن و تلاش برای ایجاد یاس در جامعه، اهمیت مشارکت مردم در انتخابات دوچندان شده است.

حجت الاسلام حسینی افزود: شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مواجه است، دولت مستقر با مدیریت عالی مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور مردمی و بی‌ریا، با تمام توان در حال فراهم‌کردن زمینه‌های مشارکت گسترده مردم در انتخابات پیش‌رو است.

وی یادآور شد: مقام عالی دولت ضمن تاکید بر حفظ سلامت انتخابات، اصلی‌ترین دغدغه خود را افزایش حضور فعال مردم در سرنوشت کشور می داند.

نماینده ولی فقیه در استان زنجان گفت: رئیس‌جمهور که خود را عضوی از مردم می‌داند و همواره با صداقت و تواضع، محبوبیت فراوانی در بین اقشار مختلف جامعه دارد، گفتمان دولت را بر پایه حکمرانی مردمی بنا نهاده است. این رویکرد نویدبخش روزهای بهتر و امیدآفرین برای هموطنان در شرایط دشوار اقتصادی است.