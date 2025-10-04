به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه وکیلی ظهر شنبه در همایش صنعت، اقتصاد و سلامت دانشگاه علوم پزشکی اراک اظهار کرد: استان مرکزی بهعنوان پایتخت صنعتی کشور، ظرفیتهای کمنظیری دارد که میتواند در خدمت ارتقای نظام سلامت قرار گیرد.
وی افزود: روند توسعه نظام سلامت در استان مرکزی همچنان با سطح توسعه عمومی استان فاصله دارد و ضروری است این فاصله با تدوین برنامههای هدفمند و بهرهبرداری مؤثر از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی استان کاهش یابد.
زندیه وکیلی تصریح کرد: تغییر رویکرد از درمانمحوری به پیشگیریمحوری مورد تاکید است و تمرکز بر پیشگیری میتواند هزینههای درمانی را کاهش داده و سلامت پایدارتری برای جامعه رقم بزند.
استاندار مرکزی ادامه داد: تجربه کشورهای توسعهیافته نشان داده است که سرمایهگذاری در حوزه پیشگیری، نقش مؤثری در کاهش عوارض بیماریها و ارتقای سطح سلامت عمومی دارد.
وی تاکید کرد: در راستای تحقق توسعه پایدار در حوزه سلامت، ضروری است که صنایع با بهرهگیری از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی استان مرکزی، مسیر همافزایی با سایر حوزههای اقتصادی را دنبال کنند.
زندیه وکیلی افزود: حوزه سلامت باید از ظرفیتهای تولیدی و صنعتی بهرهمند شود تا ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی، زمینهساز تحول در زیرساختهای بهداشتی و پیشگیرانه استان باشد.
نظر شما