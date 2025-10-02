به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شهرداری منطقه ۱۸ تهران، یوسف مقدمی در گزارشی پیرامون تشریح ویژه برنامه های هفته گردشگری اظهار کذئ: به مناسبت این رویداد ملی، زنگ هفته فرهنگی تهران با حضور مدیران ارشد منطقه و رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در آموزشگاه ابتدائی شهید خرم نژاد همراه با بازیهای بومی و محلی نواخته خواهد شد.

وی در ادامه اضافه کرد: برپائی جشنواره آئینی اقوام ایرانی، تورهای سیاحتی و زیارتی که با مشارکت گروه های مختلف سنی و محوریت مناسبت‌های هفته سالمند و روز عصای سفید از جمله اقدامات اجتماعی خواهد بود که به منظور تقویت نشاط اجتماعی با بهره گیری از جاذبه های گردشگری پایتخت در نظر گرفته شده است.

این مقام مسئول یاد آور شد: امسال برای اولین بار، پیاده راه باغ راه حضرت زهرا (س) علاوه بر میزبانی شهروندان در مسیر گردشگری، محل برگزاری بزرگترین تور دوچرخه سواری با مشارکت حداکثری نوجوانان ورزشکار ساکن در محلات خواهد بود.