https://mehrnews.com/x39cD2 ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵ کد خبر 6611423 استانها تهران استانها تهران ۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۲۵ بسته خبری ۱۳ مهر ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری یکشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ سیزدهم مهر ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6611423 کپی شد مطالب مرتبط اورژانس: زلزله تاکنون مصدومی در تهران نداشته است تهران فردا تعطیل نیست مدارس استان تهران فردا دایر است بسته خبری سیزدهم مهرماه خبرگزاری مهر استان کردستان برچسبها بسته خبری تهران خبرگزاری مهر شهرستانهای استان تهران بسته خبری
نظر شما