شیخ الناصری: قرآن معجزه هدایت بشر است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ یوسف الناصری، عصر شنبه در جمع دانشجویان جامعه المصطفی گرگان با محوریت جایگاه قرآن کریم در امت اسلامی، گفت: قرآن به عنوان معجزه بزرگ است که پیوند دهنده امت و راهنمای همیشگی بشر است.

وی تأکید کرد: معجزه پیامبر اسلام کتابی زنده و باقی‌مانده برای تمام نسل‌هاست. این کتاب، قانون اساسی امت اسلامی است و بدون فهم صحیح آن از طریق سنت پیامبر (ص) و اهل بیت (ع)، نمی‌توان به هدایت کامل دست یافت.

وی خاطرنشان کرد: وحدت امت اسلامی، نه‌تنها مانع از نفوذ فتنه‌گران است بلکه زمینه‌ساز شکوفایی علمی و تمدنی در جوامع مسلمان خواهد بود.

رئیس شورای علمای عراق همچنین با اشاره به خطر تفسیرهای افراطی و انحرافی از متون دینی گفت: جهل و سوءتفسیر یکی از دلایل اصلی خشونت در برخی جوامع است.

وی اظهار کرد: برخی متون تحریف‌شده در تاریخ، به جای دعوت به رحمت، آموزه‌هایی از خشونت و نفرت را ترویج داده‌اند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تحریف قرآن و انتشار نسخه‌هایی دستکاری‌شده، گفت: هیچ‌کس نمی تواند حتی یک واژه از قرآن را تغییر دهد. این کتاب الهی همواره محفوظ مانده و قدرت امت اسلامی در گرو پاسداری از آن است.

الناصری وحدت مسلمانان شیعه و سنی را امری ضروری دانست و گفت: مقاومت در برابر اشغال و ظلم، فارغ از مذهب و گرایش سیاسی، یک مسئولیت انسانی و دینی است.

وی با حمایت از جریان‌های مقاومت در منطقه افزود: ما موظف به دفاع از مستضعفان هستیم، فارغ از این‌که مسلمان، مسیحی یا هر دین دیگری داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنانش، با تمجید از نقش تاریخی علمای وحدت‌گرا همچون سید جمال‌الدین اسدآبادی، بر اهمیت مبارزه فرهنگی و تمدنی برای مقابله با نفوذ استعمار تأکید کرد و گفت: پیوند بین عقلانیت دینی و وحدت سیاسی، راه نجات امت اسلامی در برابر توطئه‌های خارجی است.

الناصری با اشاره به حمایت‌های جهانی از فلسطین گفت: اکنون مقاومت اسلامی در مرکز توجه افکار عمومی جهان قرار گرفته و دشمنان اسلام، بیش از هر زمان دیگری با بحران مشروعیت مواجه‌اند.