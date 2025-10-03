هدف آمریکا و استکبار از مکانیسم ماشه مهار و تضعیف ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با بیان اینکه آمریکا سال‌هاست تحریم ایران را آغاز کرده است، گفت: مکانیسم ماشه یک عملیات روانی بوده و هدف دشمن ایجاد یاس و ناامیدی در جامعه است.

وی، با اشاره به موضوع برجام و بازگشت تحریم‌ها گفت: این اقدام نشان داد هدف آمریکا و استکبار مهار و تضعیف ایران است و همواره برای گسترش ناامیدی و ایجاد بار روانی منفی در جامعه تلاش می‌کند.

امام جمعه ارومیه بر لزوم حفظ وحدت و انسجام ملی تاکید کرد و گفت: باید با تکیه بر توان و استعداد نیروهای داخلی روی پای خود بایستیم و ارتباط خود را با کشورهای دوست ارتقا دهیم تا این تهدیدها به فرصت تبدیل شود.

نماینده ولی فقیه در استان، ضمن انتقاد از برگزاری مراسم اخیر تجلیل از برخی افراد فعال در فضای مجازی توسط اداره کل ارشاد استان، گفت: برگزاری چنین مراسمی پذیرفتنی نیست و اداره کل ارشاد باید نسبت به جبران اقدام کند.

وی با اشاره به مجاهدت‌های نیروهای انتظامی افزود: امنیت فعلی را مدیون این نیروها هستیم لذا دولت باید از نیروی انتظامی حمایت و پشتیبانی کند و نسبت به تجهیز این نیروها مساعدت کند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به سالروز رحلت حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: وجود حرم حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) یک نعمت الهی است که برای زیارت این بزرگان مشرف شویم.