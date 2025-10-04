عزت زمانی: استقامت و وحدت رمز پیروزی امت اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا عزت زمانی صبح شنبه در آئین تکریم و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان یزد بر ضرورت استقامت، وحدت و مجاهدت امت اسلامی در برابر جبهه کفر تأکید کرد و گفت: جبهه مقاومت امروز به الگویی جهانی تبدیل شده است.

وی افزود: هر آیه قرآن دریایی از معانی است و اگر تنها یک سوره برای طراحی نظام اجتماعی در اختیار ما بود، برای هدایت کافی بود.

عزت زمانی با بیان اینکه غم و سستی جایی در جامعه ایمانی ندارد، افزود: امت اسلامی حق ندارد در برابر فشارها و مشکلات مأیوس شود یا عقب‌نشینی کند، چراکه طبق وعده الهی دست برتر با مؤمنان است، البته به شرط ایمان حقیقی و عمل صالح، نه اینکه صرفاً ادعا باشد.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به نمونه‌های تاریخی همچون انحراف قوم یهود و داستان حضرت نوح(ع) گفت: امت اسلامی باید در مسیر مجاهدت صبور و مقاوم باشد و فریب وعده‌های دشمنان را نخورد.

وی در ادامه با یادآوری نقش شهدای مقاومت در بیداری امت اسلامی اظهار داشت: شهادت‌ها اگرچه ضایعه‌ای سنگین است، اما حرکت امت اسلامی را متوقف نمی‌کند. دشمنان گمان می‌کنند با حذف رهبران مقاومت می‌توانند شیرازه امت را از هم بپاشند، اما حقیقت ولایت پیوندی عمیق‌تر از افراد دارد.

حجت‌الاسلام زمانی با اشاره به دستاوردهای جبهه مقاومت افزود: جبهه‌ای که روزی کوچک و محدود معرفی می‌شد، امروز به الگویی جهانی برای ایستادگی تبدیل شده و دشمنان را به هراس انداخته است. آنان بارها وعده دادند که مقاومت ظرف چند هفته نابود می‌شود، اما امروز مقتدرتر از همیشه ایستاده است.

وی با تأکید بر اینکه جنگ امروز تنها نظامی نیست، خاطرنشان کرد: جنگ به عرصه تبلیغاتی و شناختی نیز کشیده شده و به برکت مجاهدت ملت ایران و امت اسلامی، این نبرد نیز با شکست دشمنان پایان خواهد یافت.

معاون سازمان تبلیغات اسلامی در ادامه حوزه فرهنگ را «مظلوم‌ترین عرصه» دانست و گفت: با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، مردم با تمسک به قرآن و اهل‌بیت(ع) سنگر فرهنگ را زنده نگه داشته‌اند و باید با ایجاد زیرساخت‌ها و حمایت لازم، ظرفیت‌های فرهنگی تقویت شود.

در پایان این مراسم از خدمات حجت‌الاسلام نجیبی در ادره کل تبلیغات اسلامی استان یزد تقدیر و حجت‌الاسلام صداقت به عنوان مدیرکل جدید معرفی شد.