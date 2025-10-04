  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۰۰

کسب ۳ امتیاز شیرین توسط نونهالان فولاد هرمزگان در شیراز

کسب ۳ امتیاز شیرین توسط نونهالان فولاد هرمزگان در شیراز

بندرعباس- در هفته نخست لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور تیم فولاد هرمزگان با پیروزی دو بر یک مقابل نوین ایمان شیراز سه امتیاز ارزشمند کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در هفته نخست لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور تیم فولاد هرمزگان با پیروزی دو بر یک مقابل نوین ایمان شیراز سه امتیاز ارزشمند کسب کرد.

این دیدار عصر شنبه در ورزشگاه شهید دستغیب شیراز برگزار شد و نونهالان بندرعباس با گل‌های مصعب جهاندار و یاسین سیریکی حریف میزبان خود را مغلوب کردند.

فولاد هرمزگان با این پیروزی روز جمعه هجدهم مهرماه در ورزشگاه کارگران به مصاف پارس برازجان خواهد رفت.

نماینده هرمزگان در گروه دوم این رقابت‌ها با تیم‌های پارس جنوبی، برق شیراز، استقلال کاشان، ایران جوان بوشهر و نامداران اصفهان هم‌گروه است.

کد خبر 6611504

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها