تساوی نونهالان فولاد هرمزگان برابر مس کرمان در هفته سوم لیگ برتر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور تیم‌های فولاد هرمزگان و مس کرمان در ورزشگاه شهدای کرمان به مصاف هم رفتند.

این دیدار که با تلاش و انگیزه بالا دنبال شد در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید و دو تیم امتیازات را تقسیم کردند.

برای نماینده هرمزگان آرسام احسانی و امیرمحمد نیکخو گلزنی کردند و توانستند تیم خود را به کسب یک امتیاز ارزشمند برسانند.

شاگردان محمد پور با ارائه نمایش قابل قبول نشان دادند توانایی رقابت در سطح کشوری را دارند.

تیم فولاد هرمزگان در هفته چهارم میزبان تیم کهکشان بوشهر در بندرعباس خواهد بود و تلاش می‌کند با کسب امتیازات بیشتر جایگاه خود را در جدول گروه حفظ کند.

در رقابت‌های لیگ برتر نونهالان فولاد هرمزگان در گروه خود با تیم‌های نوین ایمان سبز شیراز، پاس شیراز، خلیج فارس شیراز، کهکشان بوشهر، پارس برازجان و مس کرمان همگروه است و برای صعود به مراحل بعدی نیازمند کسب نتایج مطلوب در دیدارهای پیش رو است.