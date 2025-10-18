  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

تساوی نونهالان فولاد هرمزگان برابر مس کرمان در هفته سوم لیگ برتر کشور

تساوی نونهالان فولاد هرمزگان برابر مس کرمان در هفته سوم لیگ برتر کشور

بندرعباس ـ تیم فوتبال نونهالان فولاد هرمزگان در هفته سوم لیگ برتر کشور مقابل مس کرمان به تساوی ۲ بر ۲ دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر شنبه در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال نونهالان کشور تیم‌های فولاد هرمزگان و مس کرمان در ورزشگاه شهدای کرمان به مصاف هم رفتند.

این دیدار که با تلاش و انگیزه بالا دنبال شد در پایان ۹۰ دقیقه با نتیجه ۲ بر ۲ به پایان رسید و دو تیم امتیازات را تقسیم کردند.

برای نماینده هرمزگان آرسام احسانی و امیرمحمد نیکخو گلزنی کردند و توانستند تیم خود را به کسب یک امتیاز ارزشمند برسانند.

شاگردان محمد پور با ارائه نمایش قابل قبول نشان دادند توانایی رقابت در سطح کشوری را دارند.
تیم فولاد هرمزگان در هفته چهارم میزبان تیم کهکشان بوشهر در بندرعباس خواهد بود و تلاش می‌کند با کسب امتیازات بیشتر جایگاه خود را در جدول گروه حفظ کند.
در رقابت‌های لیگ برتر نونهالان فولاد هرمزگان در گروه خود با تیم‌های نوین ایمان سبز شیراز، پاس شیراز، خلیج فارس شیراز، کهکشان بوشهر، پارس برازجان و مس کرمان همگروه است و برای صعود به مراحل بعدی نیازمند کسب نتایج مطلوب در دیدارهای پیش رو است.

کد خبر 6626416

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها