جدال حساس صنعت نفت و تربیت یزد در روز پایانی/ دیدارهای جذاب درگروه دوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و ششم و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور روز شنبه با برگزاری 14 دیدار همزمان پیگیری می‌شود که در مهمترین دیدار از گروه "الف" تیم‌های صنعت نفت و تربیت یزد در ورزشگاه تختی آبادان به میدان می روند.

پس از صعود شهرداری تبریز به عنوان تیم نخست این گروه به رقابت‌های لیگ برتر، این دو تیم برای رسیدن به پلی آف تلاش می کنند. تساوی یا پیروزی صنعت را به این دیدار حساس می رساند و تربیت یزد تنها با برتری برابر صنعت نفت به مسابقه پلی آف خواهد رسید. ضمن اینکه دیگر تیم‌های این گروه شانسی برای صعود به پلی آف ندارند.

در گروه "ب" اما تیم‌های نفت، داماش و برق شیراز شانس صعود مستقیم به لیگ برتر را دارند. البته نفت تهران با کسب تنها یک تساوی برابر شیرین فراز در کرمانشاه لیگ برتری خواهد شد اما تیم‌های داماش گیلان و برق شیراز در صورت شکست نفت و پیروزی پرگل مقابل حریفان خود جواز صعود مستقیم به لیگ برتر را کسب خواهند کرد.

در این هفته داماش گیلان در تهران میهمان مهرکام پارس است و برق شیراز هم در خانه شن‌سا به میدان خواهد رفت که در صورت پیروزی نفت، این دو تیم باید برای رسیدن به پلی آف تلاش کنند.

برنامه هفته بیست و ششم و پایانی رقابت‌های فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور و جدول رده‌بندی گروه‌های دوگانه به شرح زیر است:

شنبه 5/4/89

گروه الف:

* شموشک نوشهر - مس رفسنجان، ساعت 17:30، ورزشگاه شهدای نوشهر

* پیام مشهد - سپاهان اصفهان، ساعت 17:30، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* شهرداری بندرعباس - داماش لرستان، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* کاوه تهران - پیام مخابرات فارس، ساعت 17:30، ورزشگاه شهرداری شهر قدس تهران

* ایرانجوان بوشهر - شاهین اهواز، ساعت 17:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* شهرداری تبریز - اتکا گلستان، ساعت 17:30(محل برگزاری مسابقه متعاقبا اعلام می شود)

* صنعت نفت آبادان - تربیت یزد، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی آبادان

جدول رده بندی گروه الف:

1- شهرداری تبریز 59 امتیاز

2- صنعت نفت آبادان 44 امتیاز

3- تربیت یزد 43 امتیاز

4- سپاهان نوین اصفهان 38 امتیاز

5- پیام مشهد 35 امتیاز

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13- شموشک نوشهر 24 امتیاز(یک بازی کمتر)

14- شاهین اهواز 7 امتیاز (3 بازی کمتر)

گروه ب:

* گسترش فولاد تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 17:30، ورزشگاه یادگار امام تبریز

* پتروشیمی تبریز - گل‌گهر سیرجان، ساعت 17:30، ورزشگاه اختصاصی پتروشیمی تبریز

* شن‌سا اراک - برق شیراز، ساعت 17:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک

* کوثر لرستان - مس سرچشمه کرمان، ساعت 17:30، ورزشگاه تختی خرم آباد

* شیرین فراز کرمانشاه - نفت تهران، ساعت 17:30، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

* مهرکام پارس تهران - داماش گیلان، ساعت 17:30، ورزشگاه امام خمینی(ره) اسلامشهر

* فولاد نوین اهواز - نساجی مازندران، ساعت 17:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

جدول رده بندی گروه ب:

1- نفت تهران 48 امتیاز

2- داماش گیلان 45 امتیاز (تفاضل گل 11+)

3- برق شیراز 45 امتیاز (تفاضل گل 8+)

4 - آلومینیوم هرمزگان 40 امتیاز

5- نساجی مازندران 34 امتیاز

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13- فولاد اهواز 26 امتیاز

14- کوثر لرستان 16 امتیاز