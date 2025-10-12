  1. استانها
سپاه امام رضا(ع)از همکاری مردم در برگزاری کنگره شهدا تقدیر کرد

مشهد- سپاه امام رضا(ع) خراسان رضوی در اطلاعیه ای از حضور مردم و همکاری نهادها در برگزاری کنگره ۱۸ هزار شهید استان خراسان رضوی تقدیر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپاه امام رضا (ع) استان خراسان رضوی در اطلاعیه‌ای با قدردانی از حضور پرشور مردم ولایتمدار استان در آئین اجلاسیه و نمایش‌های میدانی این کنگره، از حمایت‌ها و همکاری نهادها و دستگاه‌های اجرایی همراه در برگزاری مطلوب این رویداد فرهنگی و معنوی تقدیر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال و درود بی‌پایان بر ارواح طیبه شهیدان؛ بار دیگر توفیق الهی نصیب شد تا کنگره بزرگداشت یاد و نام ۱۸ هزار شهید سرافراز خراسان رضوی، به عنوان رویدادی ماندگار در پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت برگزار شود.

در اطلاعیه روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام آمده است: بی‌تردید، برگزاری شایسته این کنگره مرهون هم‌افزایی و همکاری صادقانه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف است، اما آنچه بیش از هر چیز مایه دلگرمی خادمان شهدا بود، حضور پرشور، مؤمنانه و وصف‌ناپذیر مردم شهیدپرور استان، به‌ویژه در اجرای نمایش میدانی این کنگره بود که جلوه‌ای از عشق و وفاداری مردم خراسان به آرمان‌های شهیدان را به نمایش گذاشت.

این اطلاعیه تصریح می‌کند: استقبال گسترده و بی‌نظیر مردم شریف، نشانه‌ای روشن از زنده بودن فرهنگ ایثار و شهادت در این خطه ولایت‌مدار است؛ فرهنگی که با گذشت سال‌ها از دوران دفاع مقدس همچنان در دل‌ها زنده و جاری است و مردم عزیز مشهدالرضا با استقبال بیش از ۱۵۰ هزار نفری در طول ۱۴ شب اجرای نمایش هجده هزار و یک با رضایت ۹۲ درصدی از نمایش؛ بزرگترین و خاطره انگیزترین نمایش شهر مشهد را رقم زدند.

روابط عمومی سپاه امام رضا علیه السلام در بخش پایانی اطلاعیه خود ضمن تقدیر از صبوری و همراهی مردم اعلام کرده است: چنانچه در روند برگزاری برنامه‌ها، ترافیک، ازدحام جمعیت، برودت هوا و یا نواقصی که موجب رنجش برخی از عزیزان شده باشد، صمیمانه پوزش می‌طلبیم و این حضور باشکوه را سرمایه‌ای ارزشمند برای تداوم مسیر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت می‌دانیم.

