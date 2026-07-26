به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر یکشنبه در نشست ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان سمنان با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی در قبال اجرای سیاست‌های جوانی جمعیت مسئولیت مستقیم دارند، اظهار کرد: تحقق اهداف این حوزه نیازمند عبور از مرحله برنامه‌ریزی و ورود به عرصه اقدام عملی است.

وی با اشاره به پیگیری مستمر موضوع تأمین زمین، مسکن و حمایت از اجاره‌نشینی زوج‌های جوان در شورای مسکن استان افزود: دستگاه‌های مسئول باید اجرای این برنامه‌ها را با جدیت دنبال کرده و موانع موجود را برطرف کنند.

استاندار سمنان همچنین بر توسعه خدمات حمایتی از خانواده‌ها تأکید کرد و ادامه داد: بهره‌گیری از ظرفیت سامانه‌های درمان ناباروری، خدمات مشاوره‌ای و سایر امکانات حمایتی باید در دستور کار دستگاه‌ها قرار گیرد تا خدمات با سرعت و کیفیت بیشتری به خانواده‌ها ارائه شود.

کولیوند با تأکید بر لزوم پاسخگویی دستگاه‌های اجرایی در حوزه جوانی جمعیت تصریح کرد: هر دستگاه باید گزارش مشخصی از اقدامات، مشوق‌ها و برنامه‌های خود برای تسهیل ازدواج، فرزندآوری و حمایت از خانواده ارائه دهد و این موضوع به یکی از شاخص‌های ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل خواهد شد.

وی از تشکیل کمیته تخصصی جوانی جمعیت در استان خبر داد و افزود: این کمیته با بررسی وضعیت جمعیتی استان، نیازهای آینده در حوزه زمین، مسکن و خدمات مورد نیاز خانواده‌ها، سند جامعی برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سال‌های آینده تدوین خواهد کرد.

استاندار سمنان فرهنگ‌سازی را مکمل اقدامات اجرایی دانست و یادآور شد: حمایت از خانواده، تسهیل ازدواج و فرزندآوری تنها با هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و رسانه‌ها و ایجاد مشوق‌های مؤثر امکان‌پذیر است و باید زمینه افزایش امید و انگیزه جوانان برای تشکیل خانواده فراهم شود.