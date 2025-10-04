به گزارش خبرنگار مهر، یادواره سردار شهید مدافع حرم جبار دریساوی از یادگاران دوران هشت سال دفاع مقدس و از مدافعان حرم آلالله، روز سهشنبه پانزدهم مهرماه ۱۴۰۴ در اهواز برگزار میشود.
این مراسم به همت قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه و با حضور خانوادههای معظم شهدا، ایثارگران و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.
مراسم یادواره در جوار مزار فرمانده قرارگاه سری نصرت، سرلشکر شهید حاج علی هاشمی و همزمان با تشییع پیکر مطهر ۴۴ شهید تازه تفحصشده میهن اسلامی از ساعت ۱۹:۰۰ آغاز میشود.
در این مراسم، محمد عساکره راوی دوران دفاع مقدس به روایتگری و خاطرهگویی از رشادتهای شهدا خواهد پرداخت و حاج احمد طرفی مداح اهلبیت عصمت و طهارت (ع) به مرثیهخوانی در رثای شهدا میپردازد.
سردار شهید جبار (فرید) دریساوی فرزند حسن، در ۱۷ دیماه ۱۳۴۶ در شهرستان خرمشهر چشم به جهان گشود. وی از رزمندگان دلاور دوران دفاع مقدس بود و در جبهههای جنوب کشور نقش برجستهای در مقابله با دشمن بعثی ایفا کرد.
با آغاز فتنه گروههای تکفیری در سوریه، این شهید برای دفاع از حرم حضرت زینب کبری (س) و حضرت رقیه (س) راهی میدان نبرد شد و در تاریخ ۱۶ مهرماه ۱۳۹۳ در استان حلب سوریه به فیض شهادت نائل آمد.
شهید دریساوی در زمان شهادت ۴۷ سال سن داشت و از او یک فرزند پسر و یک دختر به یادگار مانده است.
