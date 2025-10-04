به گزارش خبرگزاری مهر،محمد آشوری تازیانی در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان هرمزگان به تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهور به این هرمزگان پرداخت و آن را یکی از موفق‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین سفرهای استانی عنوان کرد.

وی با اشاره به مصوبات مهم این سفر، گفت: پروژه‌های عمرانی، طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات ارزی مصوب شده، ظرفیت‌های توسعه‌ای بزرگی را برای استان و کشور به همراه دارد.

آشوری تازیانی اظهار کرد: برنامه‌ریزی و هماهنگی این سفر در کمتر از ۱۲ ساعت و با همکاری نزدیک تمامی دستگاه‌های اجرایی، نظارتی و کارشناسی صورت گرفت که خود نشانه‌ای از همدلی و هم‌افزایی در دولت است.

وی افزود: این سفر با توجه به تحولات مهم بین‌المللی و امنیتی و با هدف تسریع در روند توسعه و تجهیز منابع برگزار شد.

استاندار هرمزگان جزئیات مالی سفر را نیز مطرح کرد و گفت: در این سفر حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و بودجه برای پروژه‌های مختلف به تصویب رسید که بخش عمده آن به پروژه‌های عمرانی، طرح‌های سرمایه‌گذاری و تسهیلات ارزی اختصاص دارد.

وی به اهمیت تدوین برنامه هفتم توسعه اشاره کرد و گفت: برنامه هفتم توسعه که اخیراً تدوین شده، بر اساس تاکیدات مقام معظم رهبری و مطالعات دقیق، نقشه راه جامعی برای پیشرفت استان و کشور است.

آشوری بیان کرد: استفاده بهینه از ظرفیت‌های داخلی، فناوری‌های نوین و مطالعات کارشناسی در این برنامه دیده شده است.

محمد آشوری تأکید کرد: برای بهره‌برداری کامل از دستاوردهای این سفر، نیازمند آسیب‌شناسی دقیق نقاط قوت و ضعف هستیم تا بتوانیم روند موفقیت را در سفرهای استانی آینده به عنوان الگو دنبال کنیم.

وی همچنین بر اهمیت هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای استان تاکید کرد و گفت: تحلیل دقیق شاخص‌ها، آمار و اطلاعات دقیق زمینه‌ساز تصمیم‌گیری‌های هوشمند و موثر خواهد بود.

نماینده عالی دولت در استان هرمزگان در پایان به ضرورت افزایش بهره‌وری و تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری اشاره کرد و گفت: تصمیمات مدیریتی باید هدفمند و مبتنی بر واقعیت‌ها باشد تا بتوانیم زمینه رشد و توسعه پایدار استان هرمزگان را فراهم کنیم.

آشوری با تأکید بر لزوم انضباط بخشی به برش‌های دستگاهی برنامه‌های استان بر اساس نظام اولویت‌ها، ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی باید نقشه راه برای خود داشته باشند و تدوین این نقشه راه باید با هماهنگی شورای برنامه‌ریزی استان باشد.