به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نشریه واشنگتن اگزمینر در گزارشی نوشت: ترامپ یک جنگ غیرقانونی در آمریکای لاتین به بهانه مبارزه با قاچاق چیان مواد مخدر راه می اندازد. بعد از گذشت ۹ ماه از آغاز دور دوم ریاست جمهوری اش ۲ حمله نظامی در خاورمیانه علیه یمن و ایران انجام داد.

در ادامه این گزارش آمده است: با این وجود، یمنی ها همچنان کنترل کشتیرانی در دریای سرخ را در اختیار دارند و ایرانی ها نیز برنامه هسته ای خود را پیش می برند. ترامپ ناوهای جنگی را به دریای کارائیب اعزام کرده و دولت وی در حال بررسی انجام حملات داخل ونزوئلا است. سیاست نظامی ترامپ تجربه های شکست خورده وی را تکرار می کند و بدون موافقت کنگره قانون اساسی را زیر پا می گذارد.

در این گزارش تاکید شده است: آمریکا این بار در آستانه جنگ بی پایان در حیاط خلوت خود است.