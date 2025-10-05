رضایی: احترام نظامی ورزشکاران اعلام پیام اقتدار ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دوران دفاع مقدس هشت ساله در مراسم تقدیر از کشتی‌گیران و قهرمانان آزاد و فرنگی ضمن تشکر از دلاوری‌ها و پهلوانی‌های کشتی‌گیران، گفت: امروز ما فقط در جنگ نظامی نیستیم بلکه در میدان پیشرفت و اقتدار در حال جنگیم و جنگ امروز جنگ پیشرفت است.

وی ادامه داد: دو دسته کشور در جهان هستند، عده ای به پیشرفت و رشد ایران حق می‌دهند و اما دسته دیگر به رهبری آمریکا بدنبال منابع ایران هستند و ایران خام فروش را می‌خواهند. خام فروشی ۱۰۰ سال است گریبان کشور را گرفته و اقتصاد ما دچار بیماری هلندی است و تولید و فرآوری دچار مشکل است. تمام برنامه های آنان از جمله جنگ ۱۲ روزه در جهت جلوگیری از پیشرفت ایران بزرگ و تبدیل آن به کشوری در خدمت آن‌ها، است.

سردار سرلشکر محسن رضایی در پایان خطاب به ملی‌پوشان کشتی ایران گفت: سلام نظامی شما در مقابل پرچم مقدس ایران، دفاع از کشور بود و اینگونه به دشمنان اعلام کردید که در همه میادین در مقابلشان هستید و پیام اقتدار ایران را به جهانیان رساندید و من دست شما را می بوسم.