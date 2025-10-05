به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت ۲ هزار و ۴١١ مورد وفات در شش ماهه نخست سال ١۴٠۴ خبر داد و اظهار کرد: از این تعداد، هزارو ٣۴١ مورد مربوط به مردان و هزار و ٧٠ مورد مربوط به زنان بوده است.

مدیرکل ثبت احوال استان بوشهر ، نسبت جنسی فوت‌ها را ١٢۵.٣ اعلام کرد و افزود: به ازای ثبت هر ۱۰۰ مورد فوت زنان، بیش از ١٢۵ مورد فوت مردان ثبت شده که بیانگر مرگ‌ ومیر بیشتر در میان مردان استان است.

وی، با اعلام این موضوع که فوت های شش ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.٢ درصد افزایش داشته است، بیان کرد: بیشترین فوت جاری ثبت شده در فروردین با ۴٣٨ مورد و کمترین آن در شهریور با ٣١٧ مورد رخ داده است.

عمرانی، بیشترین فوت‌های جاری ثبت شده را مربوط به گروه سنی ٧٠ تا ٧۴ سال، با ٢٩۵ مورد اعلام کرد و گفت: از این تعداد، ١۵٧ نفر مرد و ١٣٨ نفر زن بوده‌اند.

مدیرکل ثبت احوال استان، با بیان اینکه میانگین سن فوت شدگان بوشهری پایین تر از میزان کشور است، اظهار کرد: میانگین سنی فوت در کشور بترتیب برای مردان و زنان ۶۴.١ و ٧٠.۵ سال است این در حالی است که میانگین سنی در استان بوشهر برای مردان ۶٠ سال و برای زنان ۶۸ سال و یک ماه به ثبت رسیده است.

عمرانی گفت: درهمین بازه زمانی، بالاترین میانگین سنی فوت شدگان استان برای مردان در شهرستان جم با ۶۴.١ سال و برای زنان در گناوه با ٧٢.٩ سال را شاهد هستیم، همچنین کمترین میانگین فوت مردان در کنگان با ۵٠.٢ سال و برای زنان در جم با ۶١.۴ سال ثبت شده است.