بخشی: ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای احداث اتوبان های مشگین شهر اختصاص یافت

مهدی بخشی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سفر اخیر رئیسجمهور به اردبیل، بالغ بر ۱۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث دو پروژه ارتباطی و حیاتی، یعنی «اتوبان مشگینشهر - پارسآباد» و «اتوبان مشگینشهر - اهر» اختصاص یافت.
وی افزود: این سرمایهگذاری عظیم که نقطه عطفی در توسعه حملونقل شمال غرب کشور محسوب میشود، افقهای جدیدی از رشد اقتصادی، رفاهی و گردشگری را برای استان اردبیل و به ویژه شهرستان مشگین شهر رقم خواهد زد.
فرماندار مشگین شهر بیان کرد: در جریان سفر یک روزه رئیس جمهور به استان اردبیل، تخصیص این رقم از اعتبار و مبلغ ۱۰۰ میلیارد از محل اعتبارات نماینده شهرستان در مجلس شورای اسلامی برای ساخت «اتوبان مشگینشهر - پارسآباد» و «اتوبان مشگینشهر - اهر» با استقبال پرشور مردم و مسئولان استانی و محلی روبرو شد.
وی ادامه داد: اتوبان مشگینشهر به پارسآباد، حلقه اتصال حیاتی استان اردبیل به استانهای شمالغربی و مرزی خواهد بود که نه تنها زمان سفر را بهطور چشمگیری کاهش میدهد، بلکه به عنوان شریانی اقتصادی، مبادلات کالا و خدمات را تسهیل و امنیت حملونقل را افزایش خواهد داد.
فرماندار مشگین شهر با بیان اینکه از سوی دیگر، اتوبان مشگینشهر به اهر، دسترسی به یکی از مهمترین استانهای صنعتی کشور و دروازه ورود به محورهای مواصلاتی بین المللی و نیز مناطق بکر طبیعی را متحول خواهد کرد، افزود: این مسیر، مشگینشهر را مستقیماً به شبکه ارتباطی آذربایجان شرقی متصل کرده و زمینه را برای رونق بیش از پیش صنعت توریسم، توسعه کشاورزی و دامداری و جذب سرمایهگذاری فراهم میسازد.
بخشی با تأکید بر عزم جدی دولت برای رفع محرومیت از مناطق کمتر توسعه یافته، این پروژهها را نماد پیوند دشت مغان و مناطق مرکزی استان اردبیل دانست و بیان کرد: این اتوبانها تنها یک مسیر نیستند، بلکه شاهرگهای تپنده اقتصاد و پیشرفت استان خواهند بود و عدالت ترابری را در این خطه محقق میکنند.
وی گفت: بر اساس برنامهریزیهای اعلام شده، عملیات اجرایی این دو پروژه عظیم با تزریق اعتبار مصوب شتاب بیشتری به خود خواهد گرفت و انتظار میرود با شتاببخشی به اجرا، در آیندهای نزدیک شاهد بهرهبرداری از این شاهراههای حیاتی باشیم.
