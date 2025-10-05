به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم فولادی صبح یکشنبه هدف از اجرای این دوره را ارتقای آمادگی عملیاتی و افزایش توان تخصصی نجاتگران در مواجهه با حوادث ناشی از سیلاب و آب های خروشان عنوان کرد و افزود: در این دوره، شرکت‌کنندگان با مباحثی همچون اصول ایمنی در عملیات آبی، ارزیابی صحنه حادثه، آشنایی و استفاده از تجهیزات تخصصی نجات در سیلاب و نحوه امدادرسانی و مباحث مرتبط با این تخصص در شرایط بحرانی آشنا می‌شوند.

معاون آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر استان بوشهر خاطرنشان کرد: این دوره به مدت چند روز و با حضور مربیان مجرب سازمان امداد و نجات برگزار می‌شود و پس از پایان دوره، از شرکت‌کنندگان آزمون عملی و نظری به‌عمل خواهد آمد.

وی در پایان گفت: توانمندسازی نیروهای داوطلب و نجاتگر، از اولویت‌های اصلی معاونت آموزش و پژوهش است و استمرار برگزاری دوره‌های تخصصی، نقش مهمی در ارتقای کیفیت خدمات امدادی در حوادث طبیعی دارد.