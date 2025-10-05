  1. بین الملل
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

جدیدترین عملیات یمن علیه اراضی اشغالی و فرار میلیون‌ها صهیونیست

نیروهای مسلح یمن از جدیدترین عملیات نظامی خود علیه رژیم صهیونیستی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که یگان موشکی این کشور موفق شد با موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین ۲ به همراه سر خوشه ای آن اهداف مهم در اراضی اشغالی را مورد اصابت قرار دهد.

وی در ادامه افزود: این عملیات با موفقیت انجام و باعث فرار میلیون ها صهیونیست به سمت پناهگاه ها شد.

سریع اضافه کرد: ما تحولات فلسطین و غزه را زیر نظر داریم و به هماهنگی های خود با مقاومت ادامه می دهیم. یمن به حمایت های خود از ساکنان مظلوم نوار غزه تا زمان توقف حملات علیه این باریکه و لغو محاصره آن ادامه می دهد.

    • جهانبخش IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۳
      ترامپ و نتانیاهو دو جنتلمن تروریست را به خاطر بسپارید

