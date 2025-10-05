به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، یحیی سریع سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد که یگان موشکی این کشور موفق شد با موشک بالستیک مافوق صوت فلسطین ۲ به همراه سر خوشه ای آن اهداف مهم در اراضی اشغالی را مورد اصابت قرار دهد.

وی در ادامه افزود: این عملیات با موفقیت انجام و باعث فرار میلیون ها صهیونیست به سمت پناهگاه ها شد.

سریع اضافه کرد: ما تحولات فلسطین و غزه را زیر نظر داریم و به هماهنگی های خود با مقاومت ادامه می دهیم. یمن به حمایت های خود از ساکنان مظلوم نوار غزه تا زمان توقف حملات علیه این باریکه و لغو محاصره آن ادامه می دهد.