به گزارش خبرنگار مهر،در سیصد و پنجاه و نهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، حجت‌الاسلام سید محمد آقامیری، رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای اسلامی شهر تهران، از پیشرفت قابل توجه کلان‌پروژه اتصال میدان جی به آزادگان و آزادراه تهران،ساوه خبر داد و اعلام کرد که چهار فاز از پنج فاز این پروژه به بهره‌برداری رسیده است.

وی با اشاره به موقعیت راهبردی این پروژه در محدوده جنوبی بزرگراه یادگار امام (ره)، گفت: این طرح یکی از محورهای کلیدی در کاهش بار ترافیکی غرب تهران به‌شمار می‌رود. فاز اول آن پیش‌تر افتتاح شده بود و در دو هفته گذشته نیز دو فاز دیگر شامل دسترسی فتح غربی به جنوب بزرگراه شهید سعیدی و دسترسی شهید سعیدی از جنوب به شمال بزرگراه به بهره‌برداری رسیده است. همچنین فاز چهارم، یعنی دسترسی شمال به جنوب بزرگراه شهید سعیدی، این هفته افتتاح می‌شود.

آقامیری افزود: از پنج فاز پروژه، چهار فاز تاکنون عملیاتی شده و بر اساس وعده داده‌شده، فاز پنجم نیز تا نیمه آبان‌ماه به بهره‌برداری خواهد رسید تا میدان فتح به‌صورت کامل تحویل شهروندان منطقه شود.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران با اشاره به چالش‌های جدی این پروژه در سال‌های گذشته، گفت: تقاطع سه‌سطحی میدان فتح متأسفانه بیش از ۱۲ سال به‌دلیل وجود معارضات تاسیساتی از جمله تغییر مسیر خط آب ۱۱۴۰ متوقف مانده بود. اما با غیرت، شجاعت و همت جوانان جهادی مجموعه معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران، این مانع بزرگ برطرف شد و پروژه مجدداً با قدرت در مسیر تکمیل قرار گرفت.

وی در پایان تأکید کرد: به لطف الهی و با همدلی مجموعه مدیریت شهری، وعده‌ای که به مردم شریف منطقه داده شده، تا نیمه آبان محقق خواهد شد و میدان فتح پس از سال‌ها انتظار، به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورا، با اشاره به حادثه تلخ سوءقصد به یکی از ائمه جماعات در تهران، نسبت به بی‌توجهی و سکوت رسانه‌ای مسئولان در قبال این اتفاق ابراز تأسف کرد.

وی با بیان اینکه این روحانی بزرگوار، طلبه‌ای ساده، بی‌ادعا و بدون مقام یا تمکن مالی بوده است، گفت: متأسفانه در حالی که برای حوادث مشابه در کشور، واکنش‌های فوری از سوی مسئولان و نهادهای مختلف دیده می‌شود، در مورد این طلبه مظلوم نه خبری منتشر شد، نه پیگیری رسمی صورت گرفت و نه صدایی از جایی بلند شد.

آقامیری ضمن تأکید بر جایگاه روحانیت در دفاع از نظام و ارزش‌های انقلاب اسلامی افزود: روحانیت همواره در خط مقدم خدمت به مردم و دفاع از انقلاب و در خط ولایت بوده، اما انتظار می‌رود در چنین حوادثی، حق مظلوم نادیده گرفته نشود و دستگاه‌های مسئول در پیگیری علت و ابعاد ماجرا فعال باشند.

وی ادامه داد: نباید در کشور شاهد دوگانگی در برخورد با حوادث باشیم. اگر برای برخی اتفاقات بلافاصله مسئولان رده‌بالا تماس می‌گیرند، پیگیری می‌کنند و واکنش نشان می‌دهند، برای یک روحانی خدمتگزار هم باید همین میزان توجه و حساسیت وجود داشته باشد.

رئیس کمیته عمران و زیرساخت شورای شهر تهران در پایان تأکید کرد: این انتظار به‌حق وجود دارد که نهادهای مربوطه، موضوع سوءقصد به امام جماعت یادشده را با جدیت پیگیری و نتیجه را به اطلاع مردم برسانند. روحانیت همواره فدایی نظام بوده و ما باید مدعی دفاع از مظلومان باشیم؛ بی‌تفاوتی در این‌گونه موارد پذیرفتنی نیست.