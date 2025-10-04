فعالیت کنشگران فضای مجازی در جنگ رسانه ای چند برابر شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی صبح شنبه در جلسه شورای راهبری بانوان شهرستان قاینات با بیان اینکه خراسان جنوبی در اجرای بسیاری از برنامه ها در سطح کشور زبانزد است، اظهار کرد: در طرح زندگی با آیه ها استان خراسان جنوبی حائز رتبه برتر کشور شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: به لحاظ کنش جمعی خراسان جنوبی ها پای کار در طرح های مختلف از جمله در برنامه زندگی با آیه ها هستند.

سالاری با بیان این که در دنیا بالاترین کاربران فضای مجازی به نسبت جمعیت مربوط به ایران است، گفت: اینکه بالاترین وقت جوانان ما در فضای مجازی می گذرد و از طرفی از این مسیر ارتقای مهارت و سواد کافی را دارا نیستیم، خسارت است.

وی در ادامه گفت: امروز در جنگ ۱۲ روزه دشمن نتوانست ما را زمین گیر کند اما در جنگ رسانه ای باید تلاش کنشگران ما چندین برابر باشد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی اظهار کرد: دشمن با جنگ هزار خنجر وارد میدان شده و ما باید باجهاد تبیین نسبت با آگاهی دادن به مردم اقدام به جنگ هزار مشعل کنیم.

سالاری با تاکید براهمیت جهاد تبیین در برنامه ها، گفت: دشمن در بحث رسانه امید مردم، حیا و عفت مردم را نشانه گرفته و بانوان به عنوان ارکان مهم جامعه در شورای راهبردی می‌توانند نقش ایفا کنند.

وی گفت: طرح زندگی با آیه ها، برنامه محفل از موفق ترین برنامه های قرآنی در سطح کشور است که بسیاری از کشورهایی که تصور نمیکردند کشور ما این قدر برای قرآن ارزش قائل باشد با دیدن برنامه محفل دیدشان نسبت به کنش قرآنی مردم ایران عوض شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی از بانوان شهرستان خواست تا با برگزاری میز جمعیت فرزندآوری، میز فعالیت در مدارس ویژه خواهران و همچنین نوشتن سند تحول فرهنگی تبیینی بانوان قاین با جدیت گام بردارند.