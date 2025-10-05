کارگرنیا: طوفان الاقصی نماد اراده پولادین ملت مظلوم فلسطین است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا ظهر یکشنبه در صد و نودمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر رشت پیش از ظهر یکشنبه ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: سالروز هجرت امام خمینی (ره) در ۱۴ مهر ماه نمادی از مقاومت، استقامت و پایداری ملت ایران در راه کسب استقلال و آزادی است.

واثق کارگرنیا به سالروز واقعه طوفان الاقصی اشاره کرد و افزود: طوفان الاقصی نماد اراده پولادین ملت مظلوم فلسطین است که لرزه بر ارکان دشمن انداخت.

وی ادامه داد: طوفان الاقصی برگ تازه‌ای را در راه پایداری ملت فلسطین رقم زد و این عملیات غرورآفرین نماد اراده پولادین ملت مظلوم فلسطین است که لرزه بر ارکان دشمن انداخت و پیام آور صدای این مظلومیت به سراسر جهان شد.

رییس شورای اسلامی رشت با اشاره به برگزاری جلسه با حضور شهردار و تعدادی از مسئولان کشوری در حوزه‌های مختلف اضافه کرد: تفویذ اختیار درخصوص واگذاری قوانین حریم شهرها، تعیین ریاست کمیسیون ‌ماده پنج، دیرکرد پرداخت بدهی‌های دولت به شوراها، اصلاح آیین نامه حفظ فضای سبز، ترویج فرهنگ نجات‌بخش اهدای عضو، تاکید بر وحدت و هم‌افزایی میان تمام نهادهای دولتی و غیره از جمله مسائلی است که در جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

ناجا بازوی اجرایی قانون‌ و حافظ امنیت عمومی است

در ادامه جلسه سید شمس شفیعی عضو شورای اسلامی رشت با بیان اینکه ناجا بازوی اجرایی قانون‌ و حافظ امنیت عمومی است گفت: اجرای قوانین، صیانت از حقوق شهروندان، کنترل ترافیک، پشتیبانی از نهادهای قضایی و خدمات‌رسانی از جمله محورهای فعالیت نیروی انتظامی محسوب می‌شود.

وی افزود:امنیت بستر آرامش روانی مردم و پایه‌گذار نظم و قانون در کشور است و ناجا بازوی اجرایی قانون‌ و حافظ امنیت عمومی است که از طریق مقابله با جرائم و شناسایی مجرمان، صیانت از حقوق شهروندان، کنترل ترافیک، پشتیبانی از نهادهای قضایی و خدمات‌رسانی به مردم صورت می‌گیرد.

شفیعی به نقش پلیس در راستای مدیریت شهری اشاره و عنوان کرد: ایجاد امنیت در راستای تامین زیرساخت‌های توسعه شهری، حضور مداوم، نظارت و پیشگیری از جرائم، مدیریت ترافیک و اجرای قوانین بسترساز این امنیت برای توسعه شهری است.

وی ضمن تاکید بر نقش پلیس درخصوص مدیریت بحران بیان کرد: کنترل تردد، کمک‌ به امدادگران، حفظ امنیت مناطق آسیب‌دیده و ...سبب تسهیل عملیات شهرداری در مواقع بحران می‌شود.

ترافیک معضل دامن‌گیر مردم رشت

در ادامه جلسه سید حسین رضویان عضو دیگر شورای اسلامی شهر رشت نیز اظهار کرد: ترافیک یکی از معضلاتی است که امروز چنان دامن‌گیر شده است که سبب نارضایتی و اتلاف وقت مردم شده است.

وی تصریح کرد: این ترافیک در حالی است که شاهد ساخت ۵ پل و افزودن ۷ و نیم کیلومتر راه جدید هستیم اما هنوز هیچ‌ کمکی به حل ترافیک نکرده است لذا خواهان پیگیری اقدامات اضطراری کوتاه مدت و بلند مدت هستیم.

عضو شورای اسلامی رشت ضمن تاکید بر لزوم اتخاذ تصمیمات جدی توسط شورای ترافیک بیان کرد: امروز حجم ماشین‌های تردد بیش از ظرفیت معابر است زیرا شاهد تردد وسایل نقلیه اعم از ماشین‌های شخصی و تاکسی‌های اینترنتی از سراسر کشور هستیم.

رضویان افزود: ناوگان حمل ونقل عمومی و در رشت عملاً بی‌تاثیر است و امروز با وجود ۳۰ دستگاه اتوبوس و افزودن ۱۰ دستگاه از محل اوراق مشارکت و ۲۰ دستگاه با مشارکت بخش خصوصی به ناوگان باز هم کارساز نخواهد بود.

وی به کسرت تاکسی‌، مینی‌بوس و ون‌ها در رشت اشاره کرد و گفت: این وسایل حمل و نقل چنان فرسوده هستند که این معضل برای رشت که در جوار منطقه آزاد انزلی است بسیار تاسف‌بار است که نیازمند توجه به این مسئله هستیم.

عضو شورای اسلامی رشت در ادامه گفت: وجود چاله‌ها و کنده‌کاری‌های متعدد در محل اصلی عبور و مرور مردم همزمان با آغاز فصل بارش عملیات آسفالت عملاً معلق خواهد بود.

رضویان اضافه کرد: وجود ساختمان پزشکان با مراجعات متعدد و عدم‌ وجود پارکینگ کافی سبب‌ساز ترافیک دردساز در محدوده چهارراه گلسار، صابرین و قلی‌پور و معطلی مردم شده است.