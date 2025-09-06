به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین واثق کارگرنیا عصر شنبه در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی اظهار کرد: دوره ششم مدیریت شهری در رشت سرآغازی برای انجام پروژه‌های بزرگ و تأثیرگذار در بهبود زندگی شهروندان بوده است.

وی با اشاره به اهمیت پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای نیروی دریایی در کاهش بار ترافیکی شهر، افزود: ما به عنوان شهر اولین‌ها، مصمم هستیم تمامی ظرفیت‌ها و توان خود را برای ارائه خدمات شایسته به مردم عزیز رشت به کار بگیریم.

کارگرنیا در ادامه از صبر و همراهی ساکنان منطقه در طول مدت اجرای پروژه قدردانی کرد و گفت: اجرای این پروژه فشارهایی را بر ساکنان وارد کرد که از صبر و بردباری آن‌ها سپاسگزاریم و بابت هرگونه مشکل پیش‌آمده عذرخواهی می‌کنیم.

رئیس شورای شهر رشت با اشاره به سابقه مطالعاتی این پروژه که از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و در شورای عالی ترافیک کشور به ثبت رسیده است، گفت: با وجود تغییرات متعدد در مدیریت شهری طی سال‌های گذشته، این پروژه به سرانجام نرسیده بود، اما با اراده قوی اعضای شورای دوره ششم و تلاش‌های شهردار جهادگر و متدین، این طرح مهم به مرحله اجرا درآمد.

کارگرنیا همچنین از افتتاح پروژه‌های بزرگ و کوچک دیگری در سطح شهر خبر داد و تأکید کرد: بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها به زودی به بهره‌برداری خواهند رسید و گام‌های مؤثری در توسعه زیرساخت‌های شهری خواهند بود.

وی در پایان بیان کرد: دوره ششم شورای شهر الگویی برای مدیریت‌های آینده خواهد بود و مردم نیز انتظار دارند مدیران بعدی با همین سطح از تعهد و تلاش به خدمت‌رسانی ادامه دهند.

رئیس شورای شهر رشت همچنین از حضور و حمایت مسئولان کشوری و استانی قدردانی کرد و افزود: ما همچنان در خدمت مردم رشت هستیم و با همکاری و پشتیبانی مسئولان، تلاش می‌کنیم تمامی آنچه شایسته این شهر است را محقق کنیم.