خرمیان: نوجوانان امروز موتور خلاقیت آینده سینمای ایران است

مهدی خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت کار با نسل جوان اظهار کرد: هم‌نشینی با نسلی که قرار است در آینده وارد بدنه‌ فیلم‌سازی کشور شوند، مسئولیتی سنگین و در عین حال فرصتی الهام‌بخش است. اگر این نوجوانان مسیرشان را با جدیت و علاقه دنبال کنند، بی‌تردید در آینده همکاران خلاق و توانمندی برای ما خواهند بود و در پیشبرد فرهنگ و هنر، به‌ویژه در حوزه فیلم و انیمیشن، نقش مؤثری ایفا می‌کنند.

وی درباره ویژگی‌های نسل امروز توضیح داد: در این دوره‌ها استعدادها و ویژگی‌هایی در میان نوجوانان دیده‌ام که قابلیت رشد بالایی دارد. این بچه‌ها از میان جمعی از داوطلبان انتخاب شده‌اند و علاقه‌مندی‌شان به سینما به آن‌ها انگیزه می‌دهد تا مسیر یادگیری را با اشتیاق ادامه دهند. همین انگیزه به من هم انرژی می‌دهد تا تجربه‌هایی را که در سال‌های فعالیت حرفه‌ای به دست آورده‌ام، با آن‌ها به اشتراک بگذارم.

مدرس گردهمایی فیلمسازان نوجوان اصفهان با مقایسه رفتار نسل جدید با نسل‌های گذشته گفت: برخلاف تصورات رایج، نوجوانان امروز شور و هیجان خاص خود را دارند، اما در مقایسه با نسل ما، صبر و حوصله‌ کمتری نشان می‌دهند. چه در تولید محتوا و چه در تماشای آن، تمایل دارند سریع‌تر به نتیجه برسند. این موضوع به دلیل دسترسی گسترده آن‌ها به رسانه‌های بصری مختلف از جمله فضای مجازی، تلویزیون و پلتفرم‌های آنلاین است. همین تنوع باعث شده ریتم مصرف محتوا برایشان تندتر شود و در نتیجه حتی در تولید فیلم نیز انتظار دارند روند کار سریع‌تر پیش برود.

وی با اشاره به روند آموزشی کارگاه‌ها گفت: در این دوره، نوجوانان توانایی آن را دارند که از مرحله ایده‌پردازی تا تولید نهایی، یک انیمیشن کامل را خلق کنند. فرآیند کار به‌گونه‌ای طراحی شده که ایده‌ها ابتدا توسط خود شرکت‌کنندگان مطرح می‌شود و سپس با همراهی گروه، به داستان و فیلمنامه تبدیل می‌گردد. در ادامه، مراحل طراحی استوری‌بورد، تولید و پس‌تولید طی می‌شود تا در پایان دوره، شاهد ارائه آثار نهایی ساخته‌شده به دست خود بچه‌ها باشیم.

خرمیان درباره انتخاب شهر اصفهان برای برگزاری این رویداد اظهار کرد: اصفهان با پیشینه فرهنگی، هنری و معماری غنی خود، انتخابی بسیار مناسب برای میزبانی چنین برنامه‌هایی است. سابقه برگزاری جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در این شهر نشان‌دهنده ظرفیت بالای آن در حوزه فرهنگی است. شهرداری اصفهان نیز در این زمینه عملکردی تحسین‌برانگیز دارد. برخلاف بسیاری از شهرها که شهرداری‌ها بیشتر بر فعالیت‌های عمرانی متمرکزند، در اصفهان توجه ویژه‌ای به توسعه فرهنگی وجود دارد و این رویکرد بسیار ارزشمند است.

وی تصریح کرد: هر اقدام فرهنگی که به آموزش، برگزاری جشنواره یا ایجاد زیرساخت هنری اختصاص پیدا کند، اثرگذار است و خلأ نبود آن به وضوح احساس می‌شود. حتی ساده‌ترین فعالیت‌ها نیز گامی مثبت در مسیر رشد فرهنگ و هنر محسوب می‌شوند. خوشبختانه این رویداد مسیر توسعه و تکامل خود را به خوبی طی می‌کند و نقش مؤثری در ارتقای سینمای کشور ایفا می‌کند.