رقابت جهانی ۴۸۵ جودوکار جوان در غیاب نمایندگان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات جودو قهرمانی جوانان جهان طی روزهای ۱۳ تا ۱۵ مهر به میزبانی پرو در شهر لیما آغاز خواهد شد. برای حضور در این مسابقات ۴۸۵ جودوکار از ۶۷ کشور ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۲۵۴ جودوکار در بخش پسران و ۲۳۱ جودوکار در بخش دختران به رقابت خواهند پرداخت.

طبق برنامه در سه روز نخست این مسابقات، مبارزات اوزان مختلف برگزار خواهد شد و ۱۶ مهرماه هم جودوکاران در بخش رقابت های تیمی ترکیبی به دیدار هم خواهند رفت.

جودو ایران که در سال جاری با یک جودوکار به مسابقات نوجوانان اعزام شد، در این مسابقات هیچ نماینده ای ندارد. بر اساس اطلاعاتی که بر روی سایت رسمی مسابقات بارگزاری شده نام هیچ جودوکاری در لیست شرکت کنندگان در این دوره ثبت نشده است.

جودوکاران جوان ایران ماه گذشته در مسابقات قهرمانی آسیا حضور داشتند و با توجه به شرایط شرکت کنندگان و ملاحظاتی که پیش روی جودو ایران قرار دارد، فدراسیون جودو می توانست چند جودوکار با آتیه را با نگاه کسب تجربه به این رقابت ها اعزام کند.