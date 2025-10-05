گلپایگانی:وزارت راه با ۸۰۰ میلیارد ریال موتور محرک بازآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا گلپایگانی، پیش از ظهر یکشنبه در آیین بهره‌برداری از مرکز کارآفرینی و خوداشتغالی شهرستان ساوه،هدف از اجرای این پروژه را توانمندسازی شهروندان و ایجاد اشتغال پایدار برای ساکنان مناطق حاشیه‌نشین عنوان کرد و گفت:امید است بهره‌برداری از این مرکز، نقطه‌ آغازی برای شکوفایی، توانمندسازی و بهبود شرایط زندگی مردم ساوه باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساوه به عنوان یکی از قطب‌های صنعتی کشور و با وجود رشد قابل توجه در صنعت و کشاورزی، با پدیده ناخوشایند حاشیه‌نشینی مواجه است.

گلپایگانی افزود: اکنون بیش از ۶۰ هزار نفر از جمعیت شهر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند که توسعه‌ صنعتی و کشاورزی این منطقه نتوانسته هم‌زمان زیرساخت‌های سکونتی متناسب را فراهم کند.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران د از بهره‌برداری هم‌زمان پروژه‌های بازآفرینی شهری در ۱۲ شهر کشور خبر داد و افزود:سهم وزارت راه و شهرسازی در این پروژه‌های مشارکتی حدود ۸۰۰ میلیارد ریال است.

گلپایگانی ضمن تقدیر از تعامل و هم‌افزایی دستگاههای اجرایی ذیربط در راستای اجرای طرح‌های بازآفرینی شهری گفت: این طرح‌ها شامل احداث و بهسازی پارک‌ها، فضاهای سبز، کوچه‌ها و معابر، و نیز فضاهای ورزشی و آموزشی در بافت‌های فرسوده و سکونتگاه‌های غیررسمی است که تقدیم ملت ایران می‌شود.