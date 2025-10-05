ضیایی: خسارت ۹۲ میلیارد تومانی سیلاب به بندرانزلی؛ ۳۵ خانه آسیب دید

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صالح ضیایی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران این شهرستان اظهار کرد: بارندگی‌های شدید اخیر خسارات قابل توجهی به زیرساخت‌ها و اماکن مختلف وارد کرده است.

وی با اشاره به شدت بارش‌ها گفت: این حجم از بارندگی‌ها در هر استانی رخ می‌داد، خسارات فراوانی به همراه داشت.

ضیایی افزود: کانال‌ها و رودخانه‌های منطقه نقش مهمی در کنترل سیلاب ایفا کردند، اما تعدادی از منازل واقع در نقاط پایین‌تر از مرکز شهر دچار آبگرفتگی شده‌اند.

فرماندار انزلی با اشاره به ارزیابی خسارات، تصریح کرد: ۳۵ واحد ساختمانی آسیب دیده‌اند که برآورد نهایی خسارت‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: مجموع خسارت‌ها به ابنیه، تاسیسات شهری و ورزشگاه سیروس قایقران حدود ۹۲ میلیارد تومان برآورد شده است.

ضیایی با اشاره به جزئیات خسارت‌ها اظهار داشت: ۷۶ میلیارد تومان به تاسیسات شهری، ۱۲ میلیارد تومان به ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران که شامل خسارت به چمن و زهکش زمین است و ۵ میلیارد تومان نیز به بخش آبفای شهرستان خسارت وارد شده است.

فرماندار انزلی در پایان با اشاره به برنامه‌های جبران خسارت، گفت: برای حمایت از آسیب‌دیدگان تسهیلات کم‌بهره در نظر گرفته شده است تا روند بازسازی سریع‌تر انجام شود.