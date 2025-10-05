ساخت نیروگاه خورشیدی ۲ هزار مگاواتی در قم

به گزارش خبرگزاری توانیر به نقل از شرکت برق منطقه‌ای تهران؛ فرهاد شبیهی گفت: طرح ملی بزرگترین نیروگاه خورشیدی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و با هدف توسعه زیرساخت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور اجرا می‌شود و ظرفیت آن به ۲ هزار مگاوات خواهد رسید.

وی ادامه داد: در مرحله نخست، یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۳۵۰ مگاوات احداث می‌شود که مطالعات اتصال آن به شبکه برق سراسری تا ابتدای خرداد ۱۴۰۵ تکمیل خواهد شد.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران خاطرنشان‌کرد: استانداری قم نیز واگذاری زمین مورد نیاز برای اجرای این مرحله را در دستور کار قرار داده و بر اساس توافق‌های انجام‌شده، زمینی به مساحت ۶۰۰ هکتار به این طرح اختصاص خواهد یافت.

شبیهی گفت: این نیروگاه علاوه بر تأمین بخشی از برق استان قم و شبکه سراسری، آثار مثبت زیست‌محیطی و اقتصادی قابل توجهی خواهد داشت.

وی ادامه داد: با بهره‌برداری از این نیروگاه، سالانه از مصرف هزاران لیتر سوخت فسیلی جلوگیری شده و میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای نیز به‌طور محسوسی کاهش خواهد یافت.

مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران افزود: مسوولان حوزه انرژی تأکید دارند که اجرای چنین طرح‌هایی نقش مهمی در تحقق اهداف توسعه پایدار کشور دارد. از یک سو، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و حرکت به سمت انرژی‌های پاک را تقویت می‌کند و از سوی دیگر، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی و کاهش آلودگی هوا را به همراه خواهد داشت.

شبیهی خاطرنشان کرد: از منظر اقتصادی نیز این طرح اهمیت چشمگیری دارد. علاوه بر سرمایه‌گذاری گسترده بخش خصوصی، صدها فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در مرحله ساخت و بهره‌برداری ایجاد می‌شود که می‌تواند به رونق اقتصادی استان قم کمک کند.

وی گفت: با توسعه ظرفیت ۲ هزار مگاواتی این نیروگاه، زمینه برای جذب فناوری‌های نوین و افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور فراهم خواهد شد.