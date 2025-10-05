  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۳۴

کاتز: به زودی اخباری درباره بازگشت اسیرانمان خواهیم شنید

کاتز: به زودی اخباری درباره بازگشت اسیرانمان خواهیم شنید

وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ادعا کرد: به زودی اخباری دربارهٔ بازگشت اسیرانمان اعم از زنده یا مرده خواهیم شنید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با اشاره به انتظار برای اجرای فاز اول «طرح ترامپ» جهت بازگرداندن اسرای اسرائیلی، مدعی شد که ارتش در شهر غزه مستقر است و در آمادگی کامل به‌سر می‌برد.

وی ادعا کرد: به زودی اخباری دربارهٔ بازگشت اسیرانمان اعم از زنده یا مرده خواهیم شنید.

وی این موضوع را مدیون طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دانست که به ادعای وی، هدف آن خلع سلاح حماس است.

کاتز مدعی شد: ما انتظار داریم فاز نخست این طرح به‌زودی اجرایی و اسرای ما آزاد شوند. ارتش اسرائیل در شهر غزه مستقر و آمادهٔ رویارویی با هر شرایطی است. اگر حماس این طرح را رد کند، عملیات نظامی از سر گرفته خواهد شد.

کد خبر 6612525

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها