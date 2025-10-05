کاتز: به زودی اخباری درباره بازگشت اسیرانمان خواهیم شنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، یسرائیل کاتز، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، با اشاره به انتظار برای اجرای فاز اول «طرح ترامپ» جهت بازگرداندن اسرای اسرائیلی، مدعی شد که ارتش در شهر غزه مستقر است و در آمادگی کامل به‌سر می‌برد.

وی ادعا کرد: به زودی اخباری دربارهٔ بازگشت اسیرانمان اعم از زنده یا مرده خواهیم شنید.

وی این موضوع را مدیون طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دانست که به ادعای وی، هدف آن خلع سلاح حماس است.

کاتز مدعی شد: ما انتظار داریم فاز نخست این طرح به‌زودی اجرایی و اسرای ما آزاد شوند. ارتش اسرائیل در شهر غزه مستقر و آمادهٔ رویارویی با هر شرایطی است. اگر حماس این طرح را رد کند، عملیات نظامی از سر گرفته خواهد شد.