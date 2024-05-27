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۷ خرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۱۳

با همکاری معاونت گردشگری

سومین سمپوزیوم گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز برگزار می‌شود

سومین سمپوزیوم گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز برگزار می‌شود

سومین سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز با هدف تبیین اقتصاد سبز در گردشگری و بررسی زنجیره تامین گردشگری سبز ایران ۲۹ و ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، سومین سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز به عنوان اقدامی مشترک از سوی دانشکده گردشگری و شتاب دهنده فاخر بوم دانشگاه علم و فرهنگ با همکاری معاونت گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران با هدف تبیین اقتصاد سبز در گردشگری و بررسی زنجیره تأمین گردشگری سبز ایران، در محل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار می‌شود.

روز اول این سمپوزیوم با سخنرانی صاحب‌نظران و مدیران دولتی و بخش خصوصی این حوزه، سه‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ از ساعت ۹ لغایت ۱۲:۳۰ آغاز می‌شود و با برپایی ۲ پنل علمی تخصصی ادامه خواهد یافت.

همچنین برنامه‌های روز دوم این سمپوزیوم نیز از ساعت ۹ با برگزاری پنل سوم و برگزاری فن تز گردشگری سبز (بررسی سبد محصولات گردشگری سبز ایران) پیگیری خواهد شد.

در دوره سوم سمپوزیوم ملی گردشگری و سرمایه‌گذاری سبز تلاش شده است ضمن بررسی خدمات گردشگری پایدار، سازگار با محیط‌زیست و تقویت مسئولیت اجتماعی با دعوت از اندیشمندان، متخصصین، تشکل‌های علمی، صنفی و پژوهشگران متخصص این حوزه آخرین مباحث علمی و جهانی مرتبط مورد بررسی قرار گیرد. در این دوره از سمپوزیوم از کتاب «سرمایه‌گذاری‌های سبز در گردشگری» نیز رونمایی به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 6120433
فاطمه کریمی

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