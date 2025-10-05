جهانشاهی: طرح هادی شهر کجور بعد از ۱۵ سال تصویب شد

شاهرخ جهانشاهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از دو دهه انتظار، طرح هادی شهر کجور در دولت وفاق ملی به تصویب رسید و این طرح که یکی از مطالبات دیرینه مردم این منطقه بود، با پیگیری‌های مستمر به مرحله اجرایی رسید.

فرماندار نوشهر با اشاره به اهمیت تصویب این طرح گفت: تصویب طرح هادی شهر کجور گام مهمی در جهت رفع مشکلات عمرانی و خدماتی این شهر است و می‌تواند بستری برای توسعه پایدار این منطقه فراهم آورد و ان‌شاءالله با همکاری دستگاه‌های اجرایی و همراهی شهروندان، شاهد تحولی جدی در بافت شهری کجور خواهیم بود.

وی ادامه داد: طرح هادی شهر کجور که پس از ۱۵ سال تصویب شد، به‌طور ویژه بر ساماندهی ساخت‌وسازها و حفظ هویت بومی و تاریخی شهر تمرکز دارد. علاوه بر این، انتظار می‌رود با اجرای این طرح فرصت‌های جدیدی برای سرمایه‌گذاری و رونق اقتصادی منطقه فراهم شود.