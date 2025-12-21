  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۳۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۴۴

حاجی‌زاده: سستی در نماز نتیجه جهل، تبلیغات ضددین و غفلت اجتماعی است

مراغه- امام جمعه مراغه با اشاره به کاهش حضور در نمازهای جمعه و جماعت، جهل، تبلیغات ضددین و تن‌پروری را از عوامل اصلی این سستی دانست و بر لزوم اقدام جدی نهادهای فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده روز یکشنبه در آئین پایانی اجلاسیه نماز نیروهای مسلح مستقر در جنوب آذربایجان شرقی، افزود: متأسفانه باید اذعان کرد که بی میلی نسبت به حضور در نمازهای جمعه و جماعت در بین شیعیان بیشتر است و این برخلاف آموزه‌های دینی و اعتقادی ماست.

وی از عموم مردم و به خصوص نهادهای فرهنگی درخواست کرد تا نسبت به این موضوع مهم توجه کرده و اقدامات عملی برای حضور گسترده در نمازهای جمعه و جماعت انجام دهند.

حاجی زاده نبود شناخت کافی از اهمیت نماز، جهل و نادانی، دوستان ناباب، تبلیغات ضددین، احساس ناامیدی، لجاجت، تن پروری و تنبلی را از جمله عوامل اصلی در بروز سستی نسبت به شرکت در نمازهای جماعت عنوان و اظهار کرد: نهادهای فرهنگی و متولیان امور دینی باید در این زمینه وارد عرصه شده و اجازه ندهند این موضوع روز به روز بیشتر شود.

وی با اشاره به فعالیت گسترده رسانه‌های بیگانه و معاند برای ایجاد بی تفاوتی در بین مردم نسبت به اعتقاداتی دینی، یادآور شد: دشمنان به خوبی می‌دانند که سستی ددر انجام فرایض آنها را در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند.

حاجی زاده نماز را امانت خدا دانست و با بیان اینکه امام حسین (ع) شهید راه نماز است و بنا به فرموده امام علی (ع) دلیل اصلی جنگ صفین به خاطر نماز بوده است، ادامه داد: بر همین اساس جمهوری اسلامی نیز به دلیل جاری ساختن احکام و فرایض دینی مثل نماز بنیان نهاده شده است و اگر این ویژگی را فراموش کنیم به سختی تنبیه می‌شویم.

وی نماز را علم و نشانه دین اسلام معرفی و اظهار کرد: باید توجه داشت که اگر کسی به نماز بی توجهی کند جزو غافلات است و خدا از او روی بر می‌گرداند.

