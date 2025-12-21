به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده روز یکشنبه در آئین پایانی اجلاسیه نماز نیروهای مسلح مستقر در جنوب آذربایجان شرقی، افزود: متأسفانه باید اذعان کرد که بی میلی نسبت به حضور در نمازهای جمعه و جماعت در بین شیعیان بیشتر است و این برخلاف آموزه‌های دینی و اعتقادی ماست.

وی از عموم مردم و به خصوص نهادهای فرهنگی درخواست کرد تا نسبت به این موضوع مهم توجه کرده و اقدامات عملی برای حضور گسترده در نمازهای جمعه و جماعت انجام دهند.

حاجی زاده نبود شناخت کافی از اهمیت نماز، جهل و نادانی، دوستان ناباب، تبلیغات ضددین، احساس ناامیدی، لجاجت، تن پروری و تنبلی را از جمله عوامل اصلی در بروز سستی نسبت به شرکت در نمازهای جماعت عنوان و اظهار کرد: نهادهای فرهنگی و متولیان امور دینی باید در این زمینه وارد عرصه شده و اجازه ندهند این موضوع روز به روز بیشتر شود.

وی با اشاره به فعالیت گسترده رسانه‌های بیگانه و معاند برای ایجاد بی تفاوتی در بین مردم نسبت به اعتقاداتی دینی، یادآور شد: دشمنان به خوبی می‌دانند که سستی ددر انجام فرایض آنها را در رسیدن به اهداف خود کمک می‌کند.

حاجی زاده نماز را امانت خدا دانست و با بیان اینکه امام حسین (ع) شهید راه نماز است و بنا به فرموده امام علی (ع) دلیل اصلی جنگ صفین به خاطر نماز بوده است، ادامه داد: بر همین اساس جمهوری اسلامی نیز به دلیل جاری ساختن احکام و فرایض دینی مثل نماز بنیان نهاده شده است و اگر این ویژگی را فراموش کنیم به سختی تنبیه می‌شویم.

وی نماز را علم و نشانه دین اسلام معرفی و اظهار کرد: باید توجه داشت که اگر کسی به نماز بی توجهی کند جزو غافلات است و خدا از او روی بر می‌گرداند.