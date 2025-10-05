  1. استانها
همکاری مشترک برای گسترش فعالیت های آموزشی و فرهنگی در همدان

همدان-به مناسبت هفته نیروی انتظامی، مدیرکل تبلیغات اسلامی و فرمانده انتظامی همدان بر همکاری مشترک در ترویج و آموزش اصول فرهنگ انقلاب اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، علی‌اصغر حجت‌الاسلام گرجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با سردار حسین نجفی فرمانده انتظامی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، مدیرکل تبلیغات اسلامی با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش‌های نیروهای خدوم این مجموعه در تأمین امنیت اجتماعی، از نقش برجسته پلیس در برگزاری منظم و ایمن مراسمات بزرگ مذهبی به‌ویژه در ایام محرم و اربعین حسینی تقدیر نمود.

حجت‌الاسلام گرجی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان اداره‌کل تبلیغات اسلامی و فرماندهی انتظامی استان در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای امنیت مراسمات مذهبی و تقویت برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مشترک تأکید کرد.

سردار نجفی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تعامل سازنده اداره‌کل تبلیغات اسلامی، آمادگی مجموعه انتظامی استان را برای اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی در راستای تحکیم ارزش‌های اسلامی و حفظ امنیت عمومی اعلام کرد.

