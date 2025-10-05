همکاری مشترک برای گسترش فعالیت های آموزشی و فرهنگی در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، علی‌اصغر حجت‌الاسلام گرجی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان همدان با سردار حسین نجفی فرمانده انتظامی استان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار، مدیرکل تبلیغات اسلامی با تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاش‌های نیروهای خدوم این مجموعه در تأمین امنیت اجتماعی، از نقش برجسته پلیس در برگزاری منظم و ایمن مراسمات بزرگ مذهبی به‌ویژه در ایام محرم و اربعین حسینی تقدیر نمود.

حجت‌الاسلام گرجی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و ترویج ارزش‌های دینی در جامعه، بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان اداره‌کل تبلیغات اسلامی و فرماندهی انتظامی استان در زمینه گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقای امنیت مراسمات مذهبی و تقویت برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مشترک تأکید کرد.

سردار نجفی نیز در این دیدار ضمن قدردانی از تعامل سازنده اداره‌کل تبلیغات اسلامی، آمادگی مجموعه انتظامی استان را برای اجرای برنامه‌های مشترک فرهنگی و اجتماعی در راستای تحکیم ارزش‌های اسلامی و حفظ امنیت عمومی اعلام کرد.