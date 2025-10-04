شیدایی: شهدای انتظامی حافظان امنیت و اقتدار کشورند

به گزارش خبرنگار مهر، رسول شیدایی در دومین روز از هفته نیروی انتظامی، به همراه معاونان خود با حضور در دفتر سردار نجفی، فرمانده انتظامی استان همدان این هفته را گرامی داشت و از تلاش‌های شبانه‌روزی کارکنان انتظامی تقدیر کرد.

شیدایی با تأکید بر تعاملات مؤثر میان آموزش و پرورش و فرماندهی انتظامی استان گفت: مجموعه انتظامی همدان همواره همراه و پشتیبان آموزش و پرورش در مسیر تربیت نسلی آگاه، قانون‌مدار و پایبند به ارزش‌های انقلاب اسلامی بوده است.

وی همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نماد عمق هم‌افزایی میان دو دستگاه خدمت‌رسان دانست و افزود: یاد و خاطره شهدای والامقام انتظامی که با ایثار جان خود، امنیت و اقتدار را به ارمغان آوردند، همواره در دل فرهنگیان و دانش‌آموزان زنده خواهد ماند.

در این دیدار، سردار نجفی ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها، اظهار داشت: نیروی انتظامی وظیفه دارد امنیت و آرامش را برای محیط‌های آموزشی فراهم کند تا دانش‌آموزان در فضایی امن و شاد به تحصیل و رشد بپردازند.

وی با اشاره به تهدیدات فضای مجازی و برخی آسیب‌های اجتماعی، اعلام کرد: پلیس استان آمادگی اجرای برنامه‌های آموزشی و فرهنگی مشترک با آموزش و پرورش را دارد تا با ارتقاء سواد رسانه‌ای و آگاهی‌بخشی، از آثار منفی فضای مجازی بر نسل جوان جلوگیری شود.