به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در نشست کمیسیون مشترک مبارزه با سرقت استان کرمانشاه با بیان اینکه امنیت یک نیاز اساسی بشر است، گفت: ایجاد امنیت تنها وظیفه پلیس نیست و همه دستگاهها و حتی مردم در تولید و تقویت آن نقش دارند. وی افزود: ارتقای امنیت باید با استفاده از شیوهها و تجهیزات بهروز دنبال شود.
استاندار کرمانشاه «کاهش سرقت» را یکی از مهمترین شاخصهای امنیت دانست و اظهار کرد: در این نشست وظیفه داریم ضمن رصد آخرین گزارشها، اقدامات اساسی و مبتنی بر روشهای نوین را برای مقابله همهجانبه با سرقت طراحی و اجرا کنیم. وی تأکید کرد شرایط نباید به گونهای باشد که بستر برای سرقت فراهم شود و در این زمینه مکانیابی صحیح صنوف و مشاغل اهمیت ویژه دارد.
حبیبی با اشاره به آمادگی پلیس و ضرورت بهروزرسانی تجهیزات گفت: اشراف اطلاعاتی و بهرهگیری از امکانات جدید از الزامات اصلی ارتقای امنیت است. وی در خصوص سرقت اخیر از یک طلافروشی در شهرک معلم نیز اظهار داشت: هرچند این حادثه تأسفبرانگیز بود اما اقدام پلیس در شناسایی و دستگیری سارقان در کمتر از ۴۵ دقیقه قابل تقدیر است و نشاندهنده هوشمندی و فداکاری نیروهای انتظامی است.
وی نصب دوربین در شهرها و روستاها را از ضرورتهای اصلی پیشگیری از سرقت دانست و افزود: شهرداریها باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند و در نقاطی که پلیس نیاز را تشخیص میدهد، همکاری کامل انجام شود. وی گفت در روستاها نصب هزار دوربین هدفگذاری شده که تاکنون بیش از ۸۴۰ مورد نصب شده و باید تا ماه آینده این عدد تکمیل شود.
استاندار کرمانشاه با اشاره به فصل کوچ عشایر، خواستار همکاری امور عشایر با نیروی انتظامی برای اطلاعرسانی درباره مسیرهای عبور شد. وی همچنین توجه به سرقتهای الکترونیکی و ماشینی با استفاده از شیوههای نوین را ضروری عنوان کرد.
حبیبی با اشاره به نقش روشنایی در کاهش سرقت گفت: شرکت برق استان باید برنامههای خود را در این زمینه با همکاری نیروی انتظامی دنبال کند، چرا که روشنایی مناسب علاوه بر زیبایی شهر، نقش مؤثری در جلوگیری از وقوع سرقت دارد.
وی در پایان بر ضرورت توجه به اجرای ماده ۱۵ و ۱۶ برای ساماندهی و نگهداری معتادان متجاهر تأکید کرد و آن را راهکاری مؤثر برای کاهش سرقت در استان دانست.
