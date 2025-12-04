به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری پنجشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار کرد: به منظور افزایش دقت و سرعت در فرآیند صدور فعالیت سمن‌ها، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر دوره آموزشی تخصصی «آشنایی با قانون تشکیل و فعالیت سازمان‌های مردم‌نهاد و آئین‌نامه‌های اجرایی مربوطه» را برای کارشناسان امور اجتماعی فرمانداری‌های تابعه استان برگزار کرد..

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر در خصوص برگزاری این دوره اظهار کرد: تسلط کامل کارشناسان فرمانداری‌ها به قوانین و رویه‌های ثبت و نظارت بر سمن‌ها، مهم‌ترین عامل در کاهش زمان صدور پروانه، جلوگیری از سردرگمی متقاضیان و ایجاد وحدت رویه در سراسر استان است.

اکبری اضافه کرد. دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی، مصمم است ضمن توانمندسازی کارشناسان، بستر لازم برای توسعه و تقویت تشکل‌های مردمی داوطلبانه و عام‌المنفعه را در استان فراهم کند.

وی افزود: این دوره بخشی از برنامهٔ جامع توانمندسازی سال ۱۴۰۴ این دفتر است و دوره‌های تکمیلی و تخصصی‌تر در ماه‌های آتی نیز برگزار خواهد شد.