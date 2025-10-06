  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۴ مهر ۱۴۰۴، ۸:۳۸

پورمحمدی: مسئولان به وضعیت نابسامان راه ارتباطی هشتبندی رسیدگی کنند

بندرعباس- رئیس شورای اسلامی شهر هشتبندی با اشاره به وضعیت نامناسب راه‌های بخش توکهور و هشتبندی خواستار رسیدگی مسئولان به این محور شد.

محمد پورمحمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: جاده ارتباطی هشتبندی به میناب از دو راهی کریان تا دو راهی راونگ در وضعیت نابسامانی به سر می برد.

وی افزود: جاده ارتباطی هشتبندی به میناب در این محدوده که قریب به دو کیلومتر است از ابتدای احداث که در اوایل انقلاب انجام شده تاکنون اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان اقدامی برای تعریض و بهسازی و حتی روکش آسفالت این محدوده ارتباطی نکرده است.

رئیس شورای اسلامی شهر هشت بندی خاطرنشان کرد: عدم تعریض و بهسازی جاده ارتباطی هشتبندی به میناب در محدوده دو راهی کریان تا راونگ باعث افزایش خطر تصادف و مستهلک شدن خودروها به دلیل فرسودگی بیش از حد جاده و وجود چاله و چوله های متعدد می باشد.

پورمحمدی تصریح کرد: عدم توجه اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای هرمزگان برای تعریض و بهسازی این محور یا روکش آسفالت آن باعث افزایش نارضایتی های مردمی شده است.

    • IR ۰۹:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
      0 0
      پاسخ
      امان امان امان از این جاده هشتبندی

