به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش عصر شنبه در آیین افتتاح طرح‌های حوزه راهداری استان هرمزگان اظهار داشت: امروز شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های خوبی در سطح استان هرمزگان بودیم، در حوزه راهسازی حدود ۷۰۰ میلیارد پروژه به بهره برداری رسید.

وی با تاکید بر اینکه برنامه ویژه‌ای برای اصلاح نقاط حادثه خیز داریم گفت: ۳۵۰ نقطه حادثه خیز کشور اصلاح شده و ۸۸۷ نقطه حادثه خیز هم در کشور شناسایی شده که بخشی از آن نیز در استان هرمزگان قرار دارد، برنامه جامعی برای اصلاح این نقاط تا پایان دولت وجود دارد.

وزیر راه و شهرسازی گفت: عملیات اجرایی محور کهورستان-لار که یکی از نقاط حادثه خیز هرمزگان است به طول ۳۶ کیلومتر آغاز شد، ۱۹ کیلومتر باقی مانده نیز تلاش می‌شود در ماه‌های ابتدای سال آینده آغاز شود.

وی با اشاره به هزینه سنگین نگهداشت مسیرهای مواصلاتی گفت: اگر ظرفیت‌های عمومی و خصوصی مایل به مشارکت در نگهداری از مسیرها باشند آمادگی لازم برای این امر وجود دارد.

گفتنی است با حضور وزیر راه و شهرسازی ۳۳ پروژه راهداری هرمزگان شامل روکش آسفالت محور بندرعباس حاجی آباد و روکش آسفالت پلیمری محور بندرعباس سیرجان با اعتباری بالغ بر ۲۷۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت راه روستایی گوری-کانی-دوستکو با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال، تعریض و بهسازی جناح -کهتویه- کمشک اعتباری بالغ بر ۴۸۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور حسین آباد و گاومرده با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال، تعریض و بهسازی تنگ بستک - چاه بنارد با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور بستک بندرلنگه با اعتباری بالغ بر ۵۴۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور تازیان بندرعباس با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور روستایی گچین با اعتباری بالغ بر ۱۵۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور در گیاهان لافت با اعتباری بالغ بر ۷۵ میلیارد ریال، روکش آسفالت چاهبنارد گنجی با اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت راه روستایی شمیل با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال و روکش ماسه آسفالت محور فین با اعتباری بالغ بر ۱۰۸ میلیارد ریال است.

همچنین روکش آسفالت راه های روستایی پارسیان (هشنیز- تبن- کوشکنار) با اعتباری بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال، تعریض و بهسازی محور میناب- سندرک- بشاگرد با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور بندرعباس- رودان - کهنوج با اعتباری بالغ بر ۱۴۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور زیارتعلی به سمت کهنوج با اعتباری بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور سیاهو- احمدی با اعتباری بالغ بر ۲۴۰ میلیارد ریال، روکش آسفالت روستایی بلوار برنطین با اعتباری بالغ بر ۹۹ میلیارد ریال، روکش آسفالت محور هشتبندی با اعتباری بالغ بر ۱۱۰ میلیارد ریال و آسفالت راه روستایی شهرستان های حاجی آباد، بندرلنگه، بشاگرد، میناب و قشم از دیگر پروژه هایی است که افتتاح و مورد بهره‌برداری قرار گرفت.