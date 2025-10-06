پلیس و مردم؛ تعامل برای امنیت پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حبیبی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان چهارمحال و بختیاری، صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به مأموریتهای محوری این نهاد، اظهار داشت: بر اساس حکم مقام معظم رهبری، ارتقای بینش سیاسی، بصیرت دینی و نظارت بر رعایت موازین شرعی در تمامی فرایندهای عملیاتی نیروی انتظامی از وظایف اصلی عقیدتی سیاسی است.
وی با تأکید بر ضرورت ارتقای جایگاه پلیس در نگاه مردم و بالعکس، افزود: حضرت آقا در دیدار اخیر با ریاست سازمان عقیدتی سیاسی ناجا فرمودند که باید دیدگاه مردم نسبت به پلیس و دیدگاه پلیس نسبت به مردم اصلاح و تقویت شود تا پلیس بتواند رسالت ذاتی خود یعنی برقراری نظم و امنیت را بهدرستی ایفا کند.
حبیبی با اشاره به فعالیتهای فرهنگی پنهان و مستتر این نهاد، گفت: حلقههای معرفتی و محبتی برای سربازان، جلسات مشاوره برای خانوادهها، و اعزامهای زیارتی به مشهد و عتبات عالیات از جمله برنامههایی هستند که با هدف ارتقای معنویت و آرامش روانی کارکنان و خانوادههایشان اجرا میشود.
وی افزود: اعزام فرزندان دانشجوی کارکنان به مشهد مقدس، برگزاری جلسات جداگانه برای خانوادهها، و بهرهگیری از فضای معنوی حرمهای مطهر، از جمله اقداماتی است که تأثیر مستقیم در ارتقای روحیه و باورهای دینی دارد.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان با اشاره به مقابله با جنگ نرم، تصریح کرد: با بهرهگیری از ظرفیت هادیان سیاسی کشوری و استانی، برنامههای تبیینی در سراسر استان اجرا شده که محور آن بیانات مقام معظم رهبری درباره شبیخون فرهنگی و ناتوی فرهنگی است.
وی از جذب نخبگان فرهنگی و قرآنی به بدنه انتظامی خبر داد و گفت: حافظان قرآن، فعالان فرهنگی و مبلغین دینی در قالب برنامههای آموزشی و تبلیغی به مجموعه انتظامی پیوستهاند تا پلیسی در تراز انقلاب اسلامی شکل گیرد؛ پلیسی که در یک دست قرآن و در دست دیگر اسلحه دارد.
حبیبی با اشاره به رتبه برتر استان در حوزه حفظ قرآن کریم در سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: چهار نسل از کارکنان به قم و شیراز اعزام شدند و برنامههای حفظ کل قرآن در حال اجراست. همچنین کلاسهای مجازی نهجالبلاغه برای خانوادهها و سربازان برگزار شده و همایش استانی نهجالبلاغه در آذرماه برگزار خواهد شد.
وی در ادامه با بیان اینکه نیروی انتظامی مماس با مردم است، گفت: حضور در پارکها، مدارس، زندانها و محافل عمومی با هدف تبیین جایگاه پلیس و تقویت ارتباط اجتماعی انجام میشود. حتی در برخورد با افراد آسیبدیده اجتماعی، با روی خوش و احترام رفتار میکنیم تا زمینه بازگشت آنان به مسیر معنویت فراهم شود.
حبیبی در پایان با تأکید بر نقش رسانهها در تبیین مأموریتهای فرهنگی نیروی انتظامی، خاطرنشان کرد: تعامل بیشتر با خبرنگاران و نهادهای مردمی میتواند زمینهساز آشنایی عمومی با فعالیتهای فرهنگی و اعتقادی پلیس باشد و نسل جوان را نسبت به این مأموریتها مشتاق و همراه سازد.
