به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی ساحلی کارکنان نیروهای مسلح، انتخابی نهایی مسابقات ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۶) به میزبانی فرماندهی آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت در ساحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی حسن‌رود برگزار شد.

ناخدایکم مهران تیمورنژاد، مدیر مسابقات ورزش قهرمانی نیروهای مسلح، در اختتامیه این رقابت‌ها اظهار کرد: در راستای سیاست‌های ورزش نیروهای مسلح، این دوره از مسابقات با حضور ۳۶ ورزشکار از ارتش، سپاه و فرماندهی نیروی انتظامی به میزبانی مرکز آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت در سواحل مجتمع آموزشی شهید نامجوی در حسن‌رود برگزار شد.

وی افزود: نفرات برتر این رقابت‌ها به اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات ارتش‌های جهان (سیزم ۲۰۲۶) که شهریور ماه ۱۴۰۵ در نیجریه برگزار می‌شود، دعوت خواهند شد.

مدیر مسابقات ورزش قهرمانی نیروهای مسلح تصریح کرد: ورزش و تربیت بدنی در همه تخصص‌های یک عنصر نظامی ریشه دوانده و دامنه گسترده‌ای در نیروهای مسلح دارد و امید می‌رود با برنامه‌ریزی و آماده‌سازی مطلوب، ورزشکاران قهرمان ما در بعد ورزش همچون میدان جنگ، بتوانند پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در کشور نیجریه به اهتزاز درآورند.

ناخدایکم صابر مسیح‌پور، فرمانده آموزش تخصص‌های دریایی باقرالعلوم(ع) رشت، نیز طی سخنانی در این رقابت‌ها اظهار کرد: این مسابقات روایتی میان نظم ورزش و اقتدار نیروهای مسلح است. از آنجایی که نیروی انسانی در نیروهای مسلح کشور ما از جایگاه ویژه و ممتازی نسبت به دیگر ارتش‌های جهان برخوردار است و همواره تأکید بر تقویت نیروی انسانی بوده است، ورزش علاوه بر تقویت جسم نظامیان، در تربیت روح آنان نیز مؤثر است.

وی با اشاره به ابعاد دیپلماتیک این مسابقات، خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات ورزشی در سطح منطقه‌ای، قاره‌ای و جهانی بین نیروهای مسلح می‌تواند به صلح و دوستی بین کشورهای مختلف بیانجامد و به عبارت دیگر، این مسابقات می‌تواند عنصری در دیپلماسی دفاعی شناخته شود که کشورها برای همدیگر پیام «صلح، دوستی و همبستگی» را مخابره می‌کنند.

در این مسابقات تیم های ارتش (آجا): ۲ مدال طلا، ۱ نقره، ۱ برنز – مقام اول، سپاه: ۱ مدال طلا، ۲ نقره، ۱ برنز – مقام دوم و فراجا: ۱ طلا، ۱ نقره، ۲ برنز – مقام سوم دست یافتند.

گفتنی است، این مسابقات با هدف شناسایی و آماده‌سازی نفرات برتر برای حضور در رقابت‌های بین‌المللی سیزم ۲۰۲۶ نیجریه برگزار شد و ورزشکاران برگزیده به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.